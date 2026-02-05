一年瘦16公斤！王必勝靠2招贏回健康 驚人對比照曝光

王必勝今日在臉書上分享自己的減重前後對比照。 圖：取自王必勝臉書

[Newtalk新聞] 曾在疫情期間，擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官的陳宗彥，昨(4)日驚傳腦中風緊急開刀。而曾經的指揮中心戰友王必勝指出，過去一年多靠飲控和運動減重16公斤，糖化血色素明顯下降，血壓藥也停藥半年，除了外型出現明顯變化，體能也強化許多，感性表示，「這應該是邁向健康人生的一大進步」。

王必勝今日在臉書上分享自己的減重前後對比照。王必勝指出，這一年多以來減重16公斤，體重維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。

廣告 廣告

不僅外型出現明顯變化，糖化血色素HbA1c從一年多前的6.3降到5.5，血壓藥停藥半年，仍維持在標準120／80左右，體能與力量在持續重訓下也強化很多。另外，減重後酒量大幅下降，正好來減少喝酒的頻率和量，也是好事，王必勝感性表示，「這應該是邁向健康人生的一大進步」。

王必勝也分享減重心得指出，減重最困難的部分，就是要改變長久以來的生活習慣，不管餓不餓時間到了就要吃東西，每次都得吃到那個量，非吃澱粉才有飽足感，怎樣也提不起勁起身來運動…這些都是常見的障礙。但只要撐過一個月，新的習慣會逐漸取代舊的習慣，後續就會容易許多。

而王必勝近一步透露，飲控建議先減量，再調整飲食內容；至於運動就從短時間且方便的開始，再陸續強化增量。至於有些人會吃減肥藥減肥，王必勝表示自己沒吃藥，「最近大型的研究顯示，使用減肥藥停藥後的復胖比率，比飲控運動高很多，所以除非你準備長期打藥或吃藥，否則終究還是得回到建立良好生活習慣這條路上，才能維持減重的成果，大家參考。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

出國旅遊注意！返台攜帶食品規定一次看 違規最高罰300萬

陳宗彥「腦溢血」緊急開刀！醫示警：出現「5大症狀」快就醫