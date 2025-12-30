年發20億度電 SRE海盛風電宣布電力完售 買家各有來頭

風睿能源（SRE）宣布海盛風電（Formosa 4）裝置容量所發電力已全數售罄。SRE提供



風睿能源集團（SRE）今（30）日宣布，旗下「海盛風電（Formosa 4）」495MW裝置容量所發電力已全數售罄；接下來期待和政府、本地金融機構共同推進專案融資，加速能源轉型，達成永續發展目標。

海盛風電在2022年3-1期選商中獲配495MW裝置容量，繼12月初與經濟部泛公股售電平台，台灣智慧電能公司簽署企業購售電協議CPPA後，日前又相繼與「國內一流企業」、及「電力服務管理商」成功簽署CPPA。SRE表示，海盛風電所有電力至此售罄。

廣告 廣告

SRE董事長林雍堯表示，很高興看到海盛專案在企業購售電協議上取得重大斬獲，為風睿能源開發團隊注入一劑強心針，也很榮幸能為廣大出口導向產業提供大量綠電，成為其在國際市場的重大競爭要素。

林雍堯說，接下來期待能在政府指導下，積極推進專案融資，尤其是政府在融資保證機制上的穩定作為，更是專案能否順利往前推進的關鍵支撐，將讓我們得以加速建置工程，儘快滿足所有對綠電需求孔急的企業，持續為台灣能源轉型和永續環境貢獻心力。

「海盛風電（Formosa 4）」場址位於苗栗外海，2024年底取得籌設許可，是3-1期獲配容量案場中第一個取得重大相關進程的開發計畫，完工後年發電量約20億度電，可望為台灣企業用戶提供高品質電力。

更多太報報導

風電業轉向日本市場求生？國際海洋獲三菱注資 布局日本市場 拚明年3月IPO

再簽第2家 台智電與海盛風電簽購售電合約

【能源困境2-1】光電修法通過 環評加嚴「致命一擊」！綠電占比20%目標恐提早跳票