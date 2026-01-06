一年省上萬元！鮮奶只是起點 蔣萬安拍板北市中小學營養午餐全面免費

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市長蔣萬安今（6）日在市政會議中拍板多項教育與社福政策，宣布自今年起，台北市公私立國小、國中營養午餐全面免收費，並同步推出教育革新三箭與敬老卡功能升級措施。蔣萬安強調，市府將以實際制度回應家長、教師與長者的需求，相關政策已陸續啟動，目標是讓照顧成為城市的日常。

蔣萬安強調，市府將以實際制度回應家長、教師與長者的需求，相關政策已陸續啟動。（圖／北市府提供）

蔣萬安在市政會議裁示，第一，市府今年首要推動的是「營養午餐全面免費」。他說，首先就是對於孩子的營養政策，「始終堅持再苦不能苦孩子」，他回顧2024年底，去年中央政策調整後，北市選擇自行推動鮮奶政策，「去年成功推動生生喝鮮奶，今年我們還要進一步升級為生生喝鮮奶3.0」，涵蓋國中生，向下照顧到2歲幼兒，讓台北市2到15歲的孩子在關鍵發育期，都能獲得穩定優質的營養補給。

蔣萬安直言，「鮮奶只是第一步，而今天我們要再向前一大步」，決定讓台北市的孩子「午餐免費、營養到位」，這項政策將全面涵蓋公私立國小、國中，平均每餐約60至70元的餐費，透過公費支應後，預估可為家長一年減輕上萬元支出。蔣萬安也指出，營養午餐不只是填飽肚子，更重要的是，「由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。」蔣萬安強調，營養午餐全面免費不只是福利，更是台北對下一代健康的承諾。

第二，蔣萬安也同步宣布「教育革新三箭」，希望回歸教學本質、減輕教師負擔。他指出，長期以來導師行政與教學壓力過重，已影響教育品質，因此市府將全面調整制度。

（一）導師全面減少一節課，而且提高導師的導師費，全面涵蓋國小、國中以及高中。我們要把時間還給老師，減去這一個小時的授課，是為了讓老師有更多餘裕觀察孩子的心情變化，進行深度對話以及班級經營。

（二）全面充實並增加學校專責行政人力，並且調高教師兼任行政工作的獎金。我們要讓行政歸行政，教學歸教學。我們要大幅降低老師的兼任行政負擔，讓老師能專注於備課與課堂，找回投入教職的初衷。

（三）全面增加教師心理諮商時數與次數。我們認為老師的心理健康是學生幸福的基礎。在高壓的教學環境中，市政府必須成為老師的依靠。未來服務據點將從原本5區擴大到12個行政區都設置規劃。免費諮商次數也從6到10次提升到8到12次。透過提供完善的支持體系，我們要讓台北的老師們在充滿正能量的狀態下陪伴孩子。

第三，在高齡政策方面，蔣萬安宣布敬老卡功能將持續升級，「敬老卡點數的調整不只是金額的增加，更是服務場景的全面擴張。」他表示，「台北市民的長壽與健康是我們的驕傲」，市府從1月2日起已陸續開放聯醫門診掛號扣點、提高計程車補助額度（至85點），並規劃自7月起將每月點數由480點提高至600點。

蔣萬安進一步指出，今年也將把長者健康檢查正式納入敬老卡扣點範圍，「我們希望這張卡不只是敬老卡，而是市民的健康生活卡。」希望透過點數扣抵健檢以及醫療費用，傳遞「預防勝於治療」的觀念，鼓勵長者多出門、定期健檢，讓敬老卡不再只是福利工具，鼓勵長者多出門走走，定期健檢，讓健康老化的實踐走在全台最前端。

蔣萬安最後強調，「今天的政策宣布，每一項都需要龐大的預算支撐，更需要各局處打破門戶之見，緊密協作。」他已責成相關單位加速預算與配套作業，「台北市不需要空洞口號，而是能真正減輕家長焦慮、支持老師、照顧長者的具體行動」，讓市民清楚感受到台北市政府是一個有溫度、有肩膀、更有遠見的團隊。

