年省近萬元支出 南投4/1起負擔老人健保費

（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）南投縣長許淑華今天宣布，今年4月1日起，65歲以上南投縣民、55歲以上原住民健保費由縣府全額負擔，政策不排富，每人年減近萬元支出，感謝議會通過預算，春節前送長輩好禮。

許淑華去年11月在南投縣議會縣政總質詢時表示，一定會落實縣政府負擔65歲、原住民55歲以上長輩健保費政策；南投縣議會今天通過追加減預算案，許淑華接著宣布，今年4月1日起，縣民65歲以上、原住民55歲以上者，健保費由縣府全額負擔。

縣府表示，南投縣民國115年度總預算第1次追加減預算，經縣議會臨時會審議，今天三讀通過，其中社會福利部分追加約新台幣10億9490萬元，包含增加老人全民健康保險保險費自付額補助、擴大獨居老人服務、長照2.0整合計畫等獲縣議會支持。

縣府初步統計，全縣65歲以上老人約10萬6000人，其中約1萬人由中央全額負擔健保費、約1萬人健保費由中央負擔一半，55歲以上65歲以下需繳健保費原住民約3500多人，因此，政策實際受惠人數待進一步計算；縣府補助826元健保費，若有長輩保費較高須自付差額。

許淑華說，依第6類被保險人及眷屬（無職業地區人口）自付保險費計算公式，長輩每月健保費自付額826元，4月起由縣政府負擔，政策不排富，每名長輩1年減少近1萬元支出，由縣府將符合資格者戶籍資料送交衛生福利部中央健康保險署勾稽、核對。

許淑華表示，從過去91億元負債，到去年成為全國少數零負債縣市政府，南投縣府一路堅守財政紀律，且建設不停、福利不減，除長輩福利，包含青農計畫、留學獎學金、生育補助、育兒津貼等，會持續增加或重新調整，全面落實「全齡宜居」願景。（編輯：張銘坤）1150209