年省206億度電目標啟動！台電鳳山區處三大策略 助企業降本增效

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲處長黃明舜致詞，感謝大家今日撥冗參與，供電穩定需要台電與大家攜手合作，共同打造安全、可靠且節能的用電環境。

深度節能、儲能應用、穩定供電三箭齊發 台電鳳山區處舉辦115年大用戶座談會

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】吸睛標題 深度節能、儲能應用、穩定供電三箭齊發 台電鳳山區處舉辦115年大用戶座談會 台電鳳山區處於4月15日上午10時舉辦「115年大用戶座談會」，透過與高壓及特高壓大用戶面對面交流，宣導最新的深度節能策略、儲能技術應用、設備維護觀念及加速復電程序，協助企業在追求淨零轉型的同時，能有效提升供電可靠度並降低營運成本。

廣告 廣告

▲台電鳳山區處處長黃明舜帶隊，進行高壓用戶設備點檢，並向其電氣負責人員加強用電安全宣導，提醒落實自有設備定期檢查與維護，降低設備異常風險。

為提升企業用電效能，台電持續推動多元節能措施，去年透過現場節能診斷，已達6千萬度的節電潛力，企業可善用「高壓用戶服務入口網站」輕鬆管理電能，政府亦提供如產創條例租稅優惠及動力設備補助等資源，助攻企業汰換高耗能設備，預計至2027年將可省下206億度電，相當於台中電廠7部機組年發電量。

▲台電鳳山區處美濃2MW儲能電廠，偏鄉穩定供電救援投手。

鳳山區處處長黃明舜表示，除積極推動節能外，鳳山區處更以領頭羊之姿推進能源轉型，於美濃區建置儲能示範電廠，強化偏鄉電網強韌性！因此，該座談會亦特別安排「儲能技術及情境應用」專題演講，透過儲能系統的導入，企業用戶不僅能配合需量反應措施，在尖峰時段有效抑低負荷、降低電費支出，更能在電網遭遇瞬間波動或事故時提供緊急電源緩衝，進一步強化企業內部的用電韌性與穩定度。

台電分析114年用戶停電事故，發現「設備故障（45.7%）」及「電纜故障（27.6%）」為主因。為此，座談會中特別宣導高壓用戶設備維護的重要性，包含： 每半年進行紅外線熱影像檢測，提前預知絕緣劣化跡象；每年辦理停電檢驗，確認開關及緊急發電機動作正常；相關設備確實填塞電纜管孔，防止蛇、鼠、貓等小動物入侵或環境潮濕造成事故；為確保供電安全並節省電費，提醒用戶提前汰換老舊線路及效率不佳的變壓器與空壓機。

另在加速事故復電程序方面，台電建議用戶應建立「停復電開關操作標準作業程序（SOP）」並辦理教育訓練，使機電人員熟稔程序。此外，也宣導昇降機（電梯）應加裝「停電復歸就近樓層裝置」，以避免人員受困。

鳳山區處處長黃明舜進一步呼籲，供電穩定需要台電與用戶攜手合作，台電負責提升外線電網韌性，用戶則負責內線設備維護與復電演練，共同打造安全、可靠且節能的用電環境，期待與企業共同邁向永續經營。 `（圖╱台電鳳山區處提供）