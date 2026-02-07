年省240萬！大腸癌用藥放寬健保給付 1548人可受惠

【記者莊偉祺／台北報導】衛福部健保署今宣布，將放寬大腸癌用藥於第一線治療，並取消療程給付限制，將延長無惡化存活期2.8個月及整體存活期3.4個月，估1548名病人受惠，每人每年可省最高240萬元。

健保署今（7日）表示，隨著大腸癌治療臨床經驗積累及新藥研發，治療模式趨勢逐漸由固定療程轉向根據病情進展進行個別化調整，考量大腸癌病人在治療過程中的持續用藥需求，將自2月1日放寬給付含cetuximab及含panitumumab成分藥品於第一線治療，並取消療程給付限制。

廣告 廣告

同時，針對具有BRAF V600E突變的大腸癌病人，於共擬會議通過同意含encorafenib新成分新藥與含cetuximab成分藥品併用作為第二線雙標靶治療組合，此為首個給付於具有BRAF V600E突變之藥物。相較於現有標準療法，能延長無惡化存活期2.8個月及整體存活期3.4個月。考量廠商供貨情形，最快可於年3月1日生效，預估1548名病人可受惠，並挹注年藥費約4.6億元，每位病人每年約可節省92萬元至240萬元。

健保署陳亮妤署長表示，此次納入新藥給付，也透過Power BI儀表板整合篩檢與就醫資料，監測個案就醫歷程，並提醒院所未即時確診、未治療個案名單，輔導院所精準「追陽」。以113年為例，大腸癌篩陽個案有78%即時進行大腸鏡檢查、疑似癌前病變或癌症個案有91%已接受治療。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

朴寶劍戴OMEGA前往米蘭冬奧 這組拍照姿勢太老派

李千娜《世紀血案》失言延燒 正妹女兒挨轟：妳媽覺得滅門不嚴重！

華友聯今至明年Q1再推3案 華鳳舉喜歸仁高鐵總銷109億元

