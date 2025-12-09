年砸近70億難阻詐騙猖獗 張智倫籲揭露預算效能並重訂KPI

政府積極打詐，近年預算屢創新高，詐欺案件卻仍不停發生。（示意圖／CTWANT攝影組）

國民黨立委張智倫今（9）日表示，2025年度打詐預算飆升至新台幣69.9億元，已經是2024年的4.6倍，如今要年底了，民眾體感卻不見政府有效改善詐騙問題，2026年打詐預算更上看83億元，實在是「錢一路加碼，法一部一部修」，但詐騙案件數與財損卻老降不下來，宣導效果備受質疑，呼籲中央要把預算效能與KPI（關鍵績效指標）列清楚。

行政院近年推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，希望透過制定或修訂《詐欺犯罪危害防制條例》等打詐法源，並增加預算投入與跨部會資源整合，喊出「預防、攔阻、偵查、法辦」四大策略，同步強化電信與網路詐騙反制。

但張智倫今天和同黨立委吳宗憲、林沛祥、葛如鈞等人共同舉行「預算翻倍詐騙不減、檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會時，便揭露不少打詐資訊，發現政府簡直把打詐當成「預算競賽」與「作文比賽」，根本搞錯重點。

國民黨立委張智倫（圖）認為「打詐KPI」要重新檢討。（圖／CTWANT攝影組）

張智倫首先回顧，從2022年「打詐綱領1.0」編列1.28億元，進一步到1.5版的15億元，如今2.0版再加上各部會計畫今年已經編列將近70億元，但有選民反應到銀行領10萬元被關切4小時實在很無奈，還有應用程式臉書、Threads等平台充斥假廣告，政府卻束手無策。張智倫直斥，政府對老百姓生活所需非常嚴格，但對境外平台卻沒輒，「雙標必須澈底檢討」。

張智倫強調，「打詐」是總體戰，畢竟70億至83億的預算可不能只是大撒幣，呼籲行政院打詐指揮中心與有關部會，必須對「打詐預算效能」、「明訂有效KPI」等問題點在30天內做出回應，要兼顧阻詐與人權平衡，還要落實境外平台與虛擬資產落地監管，最後如何「追贓返還」與被害人能獲得補償機制，必須提出具體書面改善方案，送交立法院也公開接受檢驗，讓民眾能「體感」有效打詐。

政府光2025年便砸了新台幣近70億投入打詐。圖為內政部警政署詐欺犯罪防治中心揭牌示意圖。（示意圖／方萬民攝）

