年砸1200萬！北投健身房奪2025店面租金王 專家揭「千坪大店」單價不貴

記者陳韋帆／台北報導

CHILI GYM 栖里健身俱樂部以每月100萬租金拿下2025店面租金王,。（圖／翻攝Google Maps）

2025年台北市租金王出爐！健身房「CHILI GYM 栖里健身俱樂部」簽下北投大樓破千坪空間、月租金100萬，拿下2025年租金總價排名第一名。第一建經研究中心副理張菱育指出，北市大店面租客多為對場域有高度需求的量販、家具或健身業，透過上千坪的空間滿足陳列與服務深度。

根據台灣房屋集團趨勢中心統計，2025年台北市店面月租金前五名中，有四筆坪數突破200坪。其中第一名位於北投區公館路，面積1,121.57坪，由健身房以月租100萬元簽下十年長約；第二名為中正區八德路精品家具旗艦店，月租88.9萬元；第三名則是西門町透天店面，月租85萬元由連鎖薯條店承租。

2025年台北市租金總價最高店面前五名。（圖／台灣房屋提供）

北投健身房千坪店面總價高達100萬 但換算單價不到千元

張菱育表示，北投區店面雖然月租高達百萬，但因總坪數破千坪，換算單坪月租金不到900元，對於需要大空間的健身房而言，成本相對合理且具廣告宣傳效益。

她說明，松江路的兩百坪大店面則位處松江南京商圈，受惠於雙捷運交會與金融機構密集的人流紅利。這類高總價租金的背後，往往有強大的商辦與零售消費力道支撐，無論是銀行業或是連鎖零售業，皆看中其高含金量的客群，即便在電商衝擊下，精華商圈的指標性大店仍有其不可替代的商業戰略價值。

電商崛起改變店面生態 大店面朝體驗型服務與非傳統商圈靠攏

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，2025年高租金店面排名中，西門町僅占一筆，東區甚至未進榜，顯示商圈人潮轉移影響顯著。大品牌展店模式已不再侷限於一樓大店面。

她認為，現代品牌多轉向整棟透天店面，或縮小實體規格並與百貨櫃位共享客源。針對需要實體互動的服務產業，則走向捷運站旁或客層精準的區域，如家具品牌選址科技文創匯集的商圈，代銷則重金租下大店面作為接待中心。精華區大店面目前也積極透過分割店面、短租特賣等彈性策略降低門檻，以應對快速變化的實體市場需求。

