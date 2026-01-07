年砸40億難壓偏鄉教師流動率 劉書彬提3方向籲教育部公開花費詳情

教育部年花新台幣40億改善偏鄉教育軟硬體設施，但偏鄉教師流動率仍顯著高於都市學校。圖為一所偏鄉學校示意，非指涉特定單位。（示意圖／方萬民攝）

民眾黨立委劉書彬今（7）日表示，偏鄉基礎師資流動率至今仍然居高不下，1,200所中小學加一加10萬名偏鄉學生受教權保障仍有待加強，不妨從放寬發放久任獎金、落實偏鄉資源投放、改善教師住宿通勤問題三大面向著手，優化偏鄉教育。

民眾黨立委劉書彬（圖）指出3方向希望偏鄉教育資源精準投放。（圖／CTWANT攝影組）

今天立法院教育及文化委員會召開第11屆第4會期第13次全體委員會議，針對《偏遠地區學校教育發展條例》部分條文修正草案進行審查並邀請教育官員備質詢。身為輪值召委的劉書彬直指，這幾年因著《老師，你會不會回來？》等電影熱映，有不少輿論關注偏鄉教育困境，教育部每年也砸了約新台幣40億預算注資偏遠學校發展。但以2021年起算，光國中偏遠、特偏或過渡期「非山非市」學校老師的流動率，仍然比一般國中高一倍，問題仍未獲有效解決。

偏鄉學校軟硬體設備近年獲得不少資源挹注，但是否有效改善困境，仍值得檢視。圖為一所偏鄉學校示意，非指涉特定單位。（示意圖／CTWANT攝影組）

劉書彬續指，自己觀察到偏遠學校問題有三：首先「偏校條例」有設定了「久任獎金」制度，只要教師服務偏鄉學校滿8年，便依照個人學歷、學校定位等條件發給金額7至15萬「第一次久任獎金」，而服務滿11年者還會給金額11至22萬不等的「第二次久任獎金」。然而攤開數據發現，如今偏鄉老師平均留任年資僅4.5年，綁定期滿就想辦法調離者眾，很多老師根本不想等到這筆獎金就先離職了，教育部不妨寬列「久任」的定義並隨之調整久任獎金發放門檻，讓這筆獎金真正鼓勵到老師，不然「看得到吃不到」根本徒留具文。

第二，偏鄉學校在找不到老師之下，常常進用無教師證者授課，相信他們很有教學熱忱，也想要增加專業職能，但當這些老師想進修時，師資培育進修課程卻常開在六都鬧區學校，偏鄉老師往往因距離太遠而忍痛放棄進修，該提高線上課程增能，以利偏鄉老師受惠。最後，儘管偏鄉老師有每個月「交通費」比照客運計價，但出了雙北不少學校「根本沒有公車可搭」，補助並不能改善交通困境，不只學生通學叫苦，老師上下班也無以為繼，短期希望盤點學校閒置空間提供宿舍，長期也要優化交通，至少學生上放學時有公共運輸接駁，以便於通勤通學。

劉書彬直言，教育部對於偏鄉地區學校有投入資源沒錯，但資訊沒能完整公開在教育部官網，搞得關心教育者無從全盤了解，也無法即使反應資源投放失衡與不足，非常可惜。她要求，教育部應該以立即公開透明的方式，將偏遠地區學校經費概況與困境對應措施如實在官網呈現，除了可宣導政績，也可便利全民集思廣益，改善教育困境。

教育部備詢官員則回覆，像六都之外的屏東有屏東大學、花蓮有東華大學都有強大的師培體系，而全台師培線上課程認列粗估有到50％，會持續朝優化線上增能努力，另教育部也提供偏鄉可申請為期3年各200萬的計畫經費，注資希望改善偏鄉學校硬體設施，從宿舍設施、數位資訊、廁所整修等都可使用，希望實質幫助師生。

