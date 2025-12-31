年祭添喜 台東試辦部落資源共管 普悠瑪入選

近期適逢卑南族普悠瑪部落年祭活動，台東縣長饒慶鈴於民國114年12月31日親臨卑南遺址公園，並在約1500名族人見證下，正式宣布核定普悠瑪部落成為115年度「台東縣原住民族部落資源共管模組」新進試辦部落之一，後續將協助部落建構穩定的行政與組織運作基礎，並鼓勵依需求，規畫自然環境維護及文化教育傳承等行動。

台東縣政府自112年起推動部落資源共管，第一期遴選6個部落試辦，歷經3年執行後進行考評並重新遴選。此次新化、重安、武陵及下馬等4個部落續留，另新增2個試辦部落，分別為台東市卑南族普悠瑪部落及金峰鄉排灣族馬里弗勒部落。

其中，普悠瑪部落長期投入土地、文化與公共事務，展現高度自主意識與組織能量，具備推動部落資源共管的重要基礎。而每年12月為各卑南族部落舉行「年祭」的重要時節，昨日正逢普悠瑪部落年祭，饒慶鈴於儀式中宣布此消息，身為部落女兒的立委陳瑩，以及部落媳婦的台東縣議長吳秀華亦到場見證。

部落長者表示，期盼未來透過共管制度，讓年輕世代理解祖先留下的土地價值，並將部落的聲音真正帶進制度之中。

台東縣府原民處保留地管理科長呂朝陽說明，普悠瑪部落納入共管試辦後，縣府將優先從「組織與行政」層面提供協助，包括補助專責行政人力，協助部落進行資料彙整、計畫提報，以及與政府單位間的溝通與資源媒合。

呂朝陽強調，未通過考評的部落，代表組織或行政能力尚待加強，縣府將持續輔導穩固基礎。