年租960萬撐不住！燒肉名店熄燈後空置半年 屋主終「讓步降租」

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(記者張疏影／高雄報導）高雄鼓山區一家以破億元裝潢起家的燒肉名店「韓八韓日燒肉鍋物」，2021年開幕時年租金高達960萬元，經營不到3年便不敵成本壓力，於2024年2月宣告歇業，並在收攤後與房東爆發點交與租金糾紛，最終法院判令餐廳須返還店面並補繳欠下的623萬元租金與違約金。

圖／翻攝韓八韓日燒肉鍋物IG

隨著訴訟紛爭告一段落，屋主去年底重新招租，開價月租110萬元，較韓八進駐時的80萬元高出逾37%。然而店面歷經約半年仍無人承租，房東近期已將開價下調至月租100萬元。儘管較最高開價下調10萬元，仍比韓八當年的租金水準高出20萬元。

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在地房仲指出，該店址地處三角窗、鄰近高消費商圈，本身條件優異，但高檔餐飲市場景氣趨於保守，加上百萬月租對多數業者仍是沉重負擔，因此即使屋主已讓步降租，短期內覓得適合租客仍有相當難度。

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