年稅收相差1700多億！政院縣市財力分級 台東、北市同列第一
新版財劃法今年正式上路，行政院主計總處為此調整各縣市財力級次，全台財政出現「大洗牌」。原本被視為窮縣的台東縣、新竹縣市，財力等級躍升與「天龍國」台北市並列第一級；花蓮縣則一口氣升為第三級；台南市反而連降兩級至第五級，為全台下降最多。
主計總處每三年公布各地方政府「財力級次」，級數愈低等於財力愈高，換言之未來申請計畫型補助時，中央補助就會比較少、地方自籌款大大增加。根據一一二至一一四年度財力級次表，財政前段班為台北市、新北市、台中市等，後段班為花東、雲林縣、嘉義縣等。
台南變窮縣 挨批看顏色分級
主計總處新版財力級次，第一級除了台北市外，還新增新竹縣、新竹市、台東縣，其中台東一口氣提高四級，新竹縣市也從第三級飆到第一名，成為「富縣」；第二級除了新北市外，也新增金門縣、花蓮縣，花蓮也是兩級跳，增幅顯著；六都中的高雄市、台中市都下滑一級，台南市反而連二降，成為第五級「窮縣」。
知情官員解釋，財劃法修法後，新竹縣市、花東地區地方統籌分配稅款，增幅逾百分之兩百，財力分級當然向上調，台南市、高雄市僅百分之五十，自然會往下降，這是純粹的數字計算，無關政黨；多拿錢或少拿錢的縣市，如果再按原先比率補助也有失公平，才會依實際獲配狀況調整財力分級。
「表現好反而會被處罰？」國民黨台東立委黃建賓指出，台東縣人口約廿二萬、年稅收僅十二億元，如此巨大差異，卻與年稅收一千八百億的台北市放在同個分配基礎，完全不合理，造成地方財政龐大負擔，甚至排擠其他經費，是對偏鄉縣市的沉重懲罰。
國民黨立委賴士葆批評，行政院新版財力級次恐怕是「看顏色」分級，藍營執政縣市財力都別好，中央就能少分配計畫型補助款，高雄市、台南市不是自稱財務很好嗎，怎麼財力級次都下滑？執政黨分級恐怕標準不一，在為二○二六年選戰做準備。
台灣公務革新力量聯盟在臉書指出，這對基層公務員來說是「大炸彈」，因為各縣市編列預算時，是按當時的財力分級計算，如今數字全要重算、自籌款暴增。重災區台東縣，從補助領滿的後段班直衝與台北市平起平坐的土豪區，花蓮縣、新竹縣市也面臨補助比率縮水慘狀，只能從手上既有的預算拚命擠。
