一年等一次！鱷魚原廠年終廠拍開搶，滿額摸彩抽iPhone 17!

歲末年終採購熱潮啟動！單一服飾品牌規模最大的「鱷魚原廠廠拍」，即日起至12月28日(日)，在台中總公司重磅登場。鱷魚總代理-台灣勁越表示，今年廠拍的男女休閒服飾、童裝、內著、皮件、帕襪及寢具，現場商品高達數萬件商品，並祭出1折起開賣；同時也結合滿額贈、摸彩與韓國美食展等多重優惠活動，吸引買氣，12月24日(三)活動開跑當天還加碼舉辦公益捐血活動，以回饋社會。

台灣勁越表示，公司今年特別企劃，鱷魚全系列商品，包括男女休閒服飾、童裝、皮件、內著、帕襪，及寢具等數十萬件商品，將以超低價1折起。

(每年瘋搶一折特賣區)

台灣勁越指出，「鱷魚原廠廠拍」再加碼，全台唯一的「全場消費累積滿額加碼送」、「天天來店禮」等好康活動，獎品總值超過350萬元！台灣勁越今年特別規劃韓國美食展助陣，讓時尚、購物及美食，放心購物吃美食還能買伴手禮。

(當季商品廠拍優惠)

鱷魚原廠廠拍台中總公司場次，自即日起到12月28號，每天上午10時到下午6時，在台中精密機械園區精科中路22號 ；彰化埤頭工廠場次，今年12月31日至2026年1月4日登場。

另外彰化埤頭工廠的鱷魚原廠廠拍，12月31日開幕當天上午9時20分，將推出氣氛熱烈的「一元商品大搶購」，廠拍活動每日上午9時30分，至下午5時舉行，地點位於彰化縣埤頭鄉豐崙村沙崙路439號，預料再掀一波搶購人潮。

一年一度鱷魚原廠廠拍活動，讓消費者可一次購足，吃的滿意，歡樂過新年。全場還有消費滿5,000元送300元折價券，再加送摸彩券1張；台中及彰化廠拍期間現場消費皆可累計，台灣勁越準備多項大獎，最大獎有機會將iPhone 17帶回家。

鱷魚原廠廠拍https://www.facebook.com/tw.crocodile

(羽絨認證標示)