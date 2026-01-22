生活中心／綜合報導

過年應景的伴手禮牛軋糖，有業者為了避免水果風味被破壞，靈機一動，把水果果乾鋪在牛軋糖表面，酸度高的香水草莓、鳳梨，搭配牛軋糖，味道如何一起去品嘗。

牛軋糖表面怎麼多了五顏六色的果乾，酸度高的香水草莓，搭配包種茶牛軋糖，鳳梨果乾和原味牛軋糖，一起入口，酸甜交織，還有金棗、莓果，充滿果香。機器來回攪拌，把空氣打進蛋白霜，直到硬性發泡，口感才蓬鬆，煮好的海藻糖就能往下沖，高溫讓蛋白熟化，就能加入奶粉、包種茶粉。業者鄭月虹：「就是要把空氣打進來，所以如果你早一步晚一步都不行，溫度高一點低一點也都不行。」

年節伴手禮玩創意！ 果乾鋪牛軋糖表面保留酸甜果香

草莓包種茶牛軋糖（圖／民視新聞）

滿滿杏仁得最後下，不能攪拌太久，才能維持脆度，牛軋糖稍微壓平，就能把草莓果乾鋪在上面，原本是餐飲管理科主任的老闆，為了研發牛軋糖，起碼做壞了一千多盤。業者鄭月虹：「那果乾放進去跟這一些超過一百度的糖漿，在一起的時候，這個果乾本身第一個風味就會被破壞，那如果它鋪在上面的時候，它吃起來果乾，就是果乾的風味。」

應景牛軋糖年前增加人力趕工（圖／民視新聞）五個師傅忙不停，機器也要啟動包裝，因為過年前一個月最忙，人力也要增加好幾倍。業者鄭月虹：「平常大概做牛軋糖的，大概五個就夠了，（年前）裝袋、裝成箱子的人手，大概要成長六倍以上。」全力趕工、拉長工時，要迎接一年中最大旺季。

