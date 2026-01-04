年節伴手禮 吉祥寓意更添喜氣

桂新堂馬年限定赤蝦招福煎餅禮盒，嚴選食材打造美味蝦餅。 （桂新堂提供／吳娮翎台北傳真）

桂新堂馬年限定和風蝦煎餅祝賀綜合禮盒精選人氣赤蝦餅與印花蝦餅，融合馬年與日本吉祥象徵，寓意開運啟新、幸福滿盈。（桂新堂提供／吳娮翎台北傳真）

迎接 2026 新春馬年，除了在地美食伴手禮，更有日本老店首度進軍台灣市場，以及香港精品及烘焙帶來亮眼之作。

日本名古屋最具代表性的百年蝦餅老舖「桂新堂」創立於 1866 年，嚴選食材，以細膩職人工法，打造美味蝦餅。馬年新春限量禮盒有「馬年限定和風蝦煎餅祝賀綜合禮盒」精選人氣赤蝦餅與印花蝦餅，融合馬年與日本吉祥象徵，寓意開運啟新、幸福滿盈；「馬年限定赤蝦招福煎餅禮盒」以經典炙烤工藝凝縮赤蝦鮮味；冬季限定綜合蝦煎餅禮盒，以4大風味結合南天與福壽草的冬季吉祥意象，將祝福化為溫暖贈禮。

望月新春限定禮盒蝴蝶酥禮盒，含有經典及焦糖肉桂蝴蝶酥。 （ 望月提供／吳娮翎台北傳真）

香港精品級烘焙品牌望月 Patisserie La Lune推出3款新春限定禮盒「開心果曲奇」、「咖啡曲奇」與「黑白芝麻蝴蝶酥」，，以獨特風味傳遞新春祝福。呼應全球甜品界掀起「開心果熱潮」，望月嚴選義大利頂級開心果醬，匠心研製全新力作「開心果曲奇」，新品散發輕盈絲滑的堅果香氣，微金黃烘烤的痕跡印襯出開心果的清新綠，每一口皆洋溢濃郁幸福滋味，預期將成為甜品愛好者爭相品嚐的焦點之作。

望月新春限定禮盒包裝，設計靈感汲取自中西文化中共通的祥瑞靈獸意象，將經典的避邪招福符號，轉化為當代設計語彙，傳遞圓滿吉祥的祝福。

