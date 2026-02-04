年節假期滑不停？ 陪伴互動拉近與長輩的距離

劉芸安醫師看診示意照。

隨著影音平台越發普及，許多長者開始接觸並習慣以短影音作為日常娛樂與消遣。而在年節期間，因作息調整、外出活動減少等情形，長輩使用3C產品的頻率往往隨之增加。對此，台北慈濟醫院精神醫學部劉芸安醫師提醒，科技帶來便利的同時，也可能悄悄影響身心狀態，因此提供民眾三點建議，協助長輩在年節與日常生活中維持良好的生活節奏。

相較具有完整敘事、節奏較慢的長影音，短影音多為數十秒至一分鐘的內容，其視覺效果強烈，並搭配個人化推播設計，容易吸引目光。劉芸安醫師說明：「這類影音形式會啟動大腦獎賞回路系統，促使多巴胺分泌，每一次新的畫面或資訊，都帶來短暫愉悅，讓大腦持續期待下一個刺激。」但若長時間、單一型態地沉浸其中，可能對身心與生活產生影響，這樣的機制不分年齡，一般民眾也可能出現相同影響，另外還有可能出現眼睛疲勞、肩頸痠痛、睡眠品質下降，以及專注力降低、情緒較易煩躁等情形，但對長者而言，因生理機能與生活型態不同，更需要特別留意，若長期以影音內容取代實際互動，可能使情感連結減弱，孤獨感加劇，並伴隨憂鬱、焦慮等身心共病風險。

廣告 廣告

年節是調整親子互動、重新建立生活節奏的好時機。

過年本應是家人圍坐、話家常的時刻，卻常見長輩與子女各自滑著手機，互動被螢幕取代。劉芸安醫師表示，年節是調整親子互動、重新建立生活節奏的好時機，家人可以從日常生活中觀察長輩的使用狀況。若發現長輩幾乎所有閒暇時間都以3C產品為主要娛樂，少與外界互動，或手機離身時出現焦躁不安、情緒起伏較大等情形，都是需值得留意的警訊。針對此類情形，劉芸安醫師提供以下三點建議：