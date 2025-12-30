年節傳遞保育心意 海保署高捷設宣導牆推海洋保育抽獎活動

佳節歡慶之際也不忘守護海洋。為提升國人對海洋保育類動物的認識與關注，海洋委員會海洋保育署自聖誕節起至農曆春節期間，於高雄捷運美麗島站及左營高鐵站設置海洋保育宣導壁貼，以溫馨且充滿節慶氛圍的視覺設計，邀請往來旅客在過節同時，也能停下腳步關心海洋生態與珍貴的保育類海洋生物。

↑圖說：海保署在高雄捷運美麗島站及左營高鐵站設置海洋保育宣導壁貼（圖片來源：海洋保育署提供）

本次宣導以多種國人熟悉的海洋保育類動物為主角，包括革龜、瓶鼻海豚、抹香鯨、綠蠵龜、鬼蝠魟、大翅鯨、鯨鯊、虎鯨與鉅鰩等珍稀物種，透過生動圖像傳達「過節好心情，動物也安好」的理念，提醒民眾在享受節慶歡樂之餘，也能將保育意識融入日常生活，進一步認識這些可愛卻瀕危的海洋生物，並了解在海上巧遇牠們時應遵守的行為準則。

廣告 廣告

為鼓勵民眾實際參與、加深保育印象，海洋保育署同步推出互動抽獎活動。即日起至115年1月30日止，民眾只要前往美麗島站或左營高鐵站，與海洋保育宣導壁貼合影，並將照片上傳至海洋保育署官方臉書粉絲專頁，留言分享自己最喜愛的保育類海洋動物，即有機會參加抽獎。活動將抽出15位幸運民眾，贈送具有年節意象的海洋動物紅包袋一套（共8個），期盼以寓教於樂的方式，讓保育理念在年節期間走進大眾生活。

↑圖說：與海洋保育宣導廣告壁貼合影，並將照片上傳至海洋保育署官方臉書粉絲專頁，再留言分享自己最喜愛的保育類海洋動物，即有機會獲得一套具有年節意象的海洋動物紅包袋(1套8個)。（圖片來源：海洋保育署提供）

海洋保育署表示，海洋保育不僅仰賴政策與制度的推動，更需要全民共同參與與支持。透過此次年節宣導與互動活動，希望讓更多民眾認識這些珍貴的海洋生命，並從減塑等生活行動做起，一同為守護海洋生態盡一份心力。

更多品觀點報導

邱議瑩釋出三支催票影片 蘇貞昌、陳其邁齊聲力挺

嘉義市加碼普發6,000元現金 黃敏惠說明發放時程與領取方式

