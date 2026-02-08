年節到網購多！ 物流司機疑未綑綁害包裹重摔

有貨運司機騎機車載著好幾個包裹，疑似都沒有捆綁牢固，轉彎停車後，貨物直接摔落到路面。（圖／Threads@shark8132授權提供）





新北瑞芳有民眾控訴，昨（7日）傍晚5時多，有貨運司機騎機車載著好幾個包裹，疑似都沒有捆綁牢固，轉彎停車後，貨物直接摔落到路面，差點就被客運輾過，被撿起來後又連續重摔，年節將至，民眾看到貨物量大，擔心物品因此摔壞故障，當事物流業回應，將調查釐清後加強宣導。

物流人員騎著機車，前後左右都載著貨物，一個轉彎要到住家門前，才剛停好機車，上方的貨物整個掉落。砰的一聲，沒有固定好的貨物，整個摔落到車道上，差一點點就要被疾駛而來的客運輾過。

送貨員把包裹拉進來後，又大力摔到家門前，整個包裹連續翻滾好幾次，東倒西歪。費了好大力氣，才把這大件貨物抱起來，另一手還要拿長條形的，邊拖邊走才找到住戶。年節將至包裹多，民眾看到這情況，除了擔心東西被摔壞，也認為跟配送量太大很有關。其他民眾：「我覺得我可以接受，因為畢竟這個量太大，他們真的太辛苦了，有點出錯也應該能夠體諒他們。」

其他民眾：「因為我自己個人本身也是滿喜歡網購宅配的，因為貨物量大，其實他們不是故意的話，我是覺得倒還可以接受。」

下週就要過年，包裹年菜越來越多。但有新北瑞芳民眾控訴，7日傍晚五時多，看到物流司機來送鄰居的包裹，卻因沒有捆綁牢固就摔落到地面，又被連續重摔。更令人質疑的是，一部機車就載送這麼多個大型的貨物，還沒有用任何綁帶固定，實在很不合理。

對此當事物流業回應，內部正在釐清調查，這名司機是誰，以及他的配送方式，將會持續加強宣導，要求其他人注意。這回年前包裹被重摔，民眾心痛之外，也希望物流業者好好調整，別讓類似事件再度發生。

