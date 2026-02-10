農曆春節將近，9日下午，台中市長盧秀燕帶著漢堡和可樂，前往成功嶺營區探視市籍役男，和役男們聊天閒話家常，並致贈春節加菜金一萬元，以慰勞訓練之辛勞。





年節前夕慰勞台中子弟 盧秀燕親赴成功嶺發加菜金

盧秀燕到成功嶺慰勞國軍。

台中市長盧秀燕，在民政局長吳世瑋的陪同下，現身位在烏日區的成功嶺營區，官兵們熱情歡迎，還有役男送上手繪Q版盧市長畫像。年節前夕，台中市長盧秀燕，抽空來到成功嶺，當然不可能空手而來，特別帶了年輕人最喜歡的漢堡和可樂，並發放春節小紅包和加菜金。而這次慰勞的對象，是台中市一共230名的義務役役男，盧秀燕探視台中的子弟兵，親切當中又帶著點嚴厲，也讓役男們感受到有如家人般的溫暖。

