年節前夕走出災後陰霾 光復鄉各部落頭目與代表參訪花蓮縣議會

年節將近，為了讓災後辛苦已久的夥伴走出戶外、轉換心情，光復鄉各部落頭目、村長及代表，在代表會主席 廖翊鈞帶領下，九日前往 花蓮縣議會參訪交流（見圖）。

本次參訪由議長張峻、議員 蔡依靜及多位議員親自接待，議會秘書長與各單位主管也全程陪同，首先參觀花蓮縣議會史蹟館，了解議會成立、運作及歷任議長，讓遠道而來的鄉親感受到滿滿的關心與溫暖，現場氣氛溫馨熱絡。

張峻議長表示，九二三洪災發生至今已超過四個月，這段時間不論是家園修復還是生活重建，對光復鄉各部落來說都非常不容易，大家心裡其實都承受著不小的壓力。他特別歡迎大家在年節前夕走出來，到議會走一走、看一看、透透氣，也希望大家能暫時放下重擔，感受社會的關心與支持，「真的辛苦大家了」。

蔡依靜議員分享，看到各社區、各部落主席用心帶領頭目、村長與代表們一起來到議會，心裡非常感動。她指出，災後復原的路雖然漫長，但大家都正在一步一步往前走，能夠到外面看看、呼吸新鮮空氣，是一件讓人感到踏實又溫暖的事，她也衷心祝福大家平安、順心。

廖翊鈞主席表示，非常感謝張峻議長及議會團隊的熱情接待。他強調，光復鄉的重建需要長期投入，也需要實際行動支持，期盼縣政府能盡快重新檢討並編列相關預算，讓災後重建工作持續推進。唯有大家團結在一起，彼此扶持，光復鄉才能真正走過災後的考驗。

參訪行程在溫暖的交流中圓滿完成，會後一行人也前往餐廳用餐，在年節將近之際，彼此加油打氣，也為新的一年送上祝福，期盼光復鄉能夠持續復原、一步一步迎向更好的未來。