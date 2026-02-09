年節前夕走出災後陰霾 光復鄉「各部落代表」參訪花蓮縣議會暖心交流

張峻（前排左五）今（9）日在花蓮縣議會接待前來參訪交流的光復鄉各部落頭目、村長及代表。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】年節將近，為協助災後辛苦已久的鄉親走出戶外、轉換心情，光復鄉各部落頭目、村長及代表，在代表會主席廖翊鈞帶領下，日前前往花蓮縣議會參訪交流，透過實地參觀與座談互動，為災後重建注入溫暖力量。

本次參訪活動由議長張峻、議員蔡依靜及多位議員親自接待，議會秘書長與各單位主管全程陪同，讓遠道而來的鄉親感受到滿滿關懷，現場氣氛溫馨熱絡。

張峻議長表示，923洪災發生至今已逾四個月，家園修復與生活重建過程艱辛，許多居民長期承受心理與經濟壓力。他特別歡迎大家在年節前夕走出部落，到議會走走看看、放鬆心情，感受社會支持，「真的辛苦大家了」。

蔡依靜議員也分享，看到各社區與部落領袖用心帶領鄉親走出戶外，內心十分感動。她指出，災後復原雖是一條漫長的路，但大家正一步一步前行，透過交流與陪伴，有助於累積重建信心，並祝福大家平安順心。

代表們參觀花蓮縣議會的會史館。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

廖翊鈞主席則感謝議會團隊熱情接待，並指出光復鄉重建仍需長期投入與實際資源支持，期盼縣政府能重新檢討並加速編列相關預算，確保災後復原工程持續推進，讓居民早日恢復穩定生活。

參訪行程在溫馨互動中圓滿結束，會後一行人前往餐廳共進餐敘，彼此加油打氣，提前迎接新年到來，也期盼光復鄉持續復原，穩健邁向更美好的未來。

