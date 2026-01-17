年節前大掃除，富貴手、濕疹、汗皰疹等皮膚問題找上門！醫師教你這樣全身防護措施做確實





年終大掃除，小心皮膚病跟著來！每到年節前大掃除期間，不少人常遇到富貴手、濕疹、汗皰疹等皮膚問題找上門。聖元中醫診所院長鄭愛蓮醫師呼籲，尤其是有皮膚病史的民眾，更要注意做好防護措施。建議選擇天氣好的日子，全家分工合作，利用週末假日分批完成清掃工作，避免過度勞累，才能遠離皮膚病復發的威脅，開心過好年！

準備大掃除了嗎？從頭到腳全身防護措施要做好

鄭愛蓮醫師表示，如果本身屬於濕性體質，或有皮膚病史但已許久未發作，很可能因為大掃除的塵蟎、過敏原、清潔劑等因素而誘發，加上有些職業女性平時工作忙碌壓力大，假日又無法好好休息，除了大掃除、還得擔憂年菜採買與準備，過度勞心勞力導致肝氣代謝不正常，進而引爆皮膚病發。

年末大掃除不外乎家中裡外都需要清潔，其中又以廚房油污、浴室馬桶和牆壁黃垢最難清理，鄭愛蓮醫師建議，不妨選擇強鹼成分清潔劑泡溫熱水，清潔和去汙力強，刷洗較不費力，還能減少打掃完手部痠痛的機會，同時記得環境保持通風，讓難聞氣體得以揮發。

不過，為避免打掃時引發皮膚濕疹或清潔劑可能刺激皮膚，準備大掃除前必須做好從頭到腳的全身防護措施，鄭愛蓮醫師舉例，像是頭部包頭巾或戴浴帽，保護頭皮及耳朵，因為頭皮和耳朵都可能冒出濕疹；戴上口罩防鼻部過敏；手臂套上手袖，雙手先戴薄棉手套，外層再戴長度至手肘的長型塑膠手套，手套開口可用橡皮筋或布條束緊，避免進水弄濕。

另外，腳和小腿也是好發濕疹部位，應穿長褲，然後先穿襪子再穿雨鞋，降低悶濕感。掃除可中場休息，脫下手套和雨鞋透氣，若棉質手套或襪子潮濕應更換以維持乾爽。

掃除後應盡快清潔身體！出現紅癢、水皰症狀速就醫

鄭愛蓮醫師強調，掃除完卸除防護後，應盡快用溫和的中性肥皂清洗頭部和身體，若本來就有濕疹和汗皰疹病灶，照常規律服藥、擦藥；有些人是掃除完翌日，發現皮膚冒出紅疹，此時先對海鮮類、牛羊肉、辣椒、花生堅果類及酒精先忌口，並充足休息，觀察紅疹是否消退，當體內恢復正常代謝會逐漸復原，但如果紅癢嚴重，甚至冒水皰、出水，則應盡快就醫治療。



鄭愛蓮醫師進一步說明，富貴手即為手部濕疹，雙手使用頻率高較容易發作，通常濕疹有2種型態，1種是皮膚紅腫出水、濕濕爛爛；另1種是嚴重乾裂、很痛。患者在清潔工作完畢記得洗淨消毒擦乾後上藥，在乾裂部位厚塗讓藥膏滲入病灶，半小時藥膏被吸收，再塗上含油性的保濕乳液如凡士林等，最後可戴上棉質手套加強防護。

鄭愛蓮醫師提醒，通常濕疹爆發多與自身體質和飲食大有關係，因為體內無法正常代謝，表示體內五臟六腑失衡，滯留濕氣過重，加上天氣濕冷，病灶才會從皮膚排出，通常短期突發的濕疹，飲食務必忌口，適當休息勿過勞，搭配中醫治療約1至2週即可復原。

