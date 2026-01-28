年節吃團圓飯必備鍋物 大安農會飛天豬酸菜白肉鍋熱銷迎新春

大安農會飛天豬酸菜白肉鍋適合在寒冷的氣候裡、親友聚餐時享用，更是年節圍爐暖心好口味的湯品。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

大安區農會為推廣在地農產並展現農村飲食文化特色，以在地生產的優質農產品為基礎，推出深受民眾喜愛的「飛天豬酸菜白肉鍋」，結合傳統工法與現代食品安全理念，打造兼具風味與品質的大安特色美食，成功吸引民眾目光。

農會總幹事蔡建宗表示，飛天豬酸菜白肉鍋嚴選官田農會新鮮大白菜天然發酵製成的酸菜，搭配大安農會飛天豬系列肉品，採用產銷履歷豬肉切製的火鍋肉片，油花分布美觀、肉質鮮嫩，「飛天豬酸菜白肉鍋」湯頭清爽、層次豐富，不僅美味，也兼顧健康與安心食用，很適合在寒冷的氣候裡，年節圍爐、親友聚餐時享用。

大安農會以「安農五寶」行銷豬肉、芋頭、大安蔥、酒庄及安泉米，已連續好幾年蟬聯臺灣農會百大精品獎殊榮，品牌形象受到肯定，「飛天豬酸菜白肉鍋」亦是獲獎品項之一，透過酸菜白肉鍋的推廣，大安農會不僅提升農產品附加價值，也協助農民穩定銷售通路，大安農會也藉由美食推廣活動，讓更多民眾認識大安在地農業特色，感受農村飲食文化的魅力。

蔡建宗總幹事指出，未來將持續開發更多以在地農產為主題的產品與特色料理，結合農業推廣、食農教育及觀光體驗，讓農業不只是生產，更成為連結土地、文化與生活的重要力量，為大安農業注入更多創新與活力！