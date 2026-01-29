年節囤貨潮來臨！如何收納冰箱、冷凍常見4大錯誤一次看

年節將制，不少家庭開始採買年貨、將食材放在冰箱裡延長保存期限，但要注意若冰箱收納與保存方式不當，反而會讓食品變質，成為微生物孳生的溫床。食藥署提醒，冰箱應維持流通、生熟食分層存放，並落實「先到期先使用」原則，掌握正確收納技巧，才能吃得安心又健康。

如何收納食材？

食藥署近日在臉書粉專上分享冰箱食材收納管理4撇步，提醒民眾留意冰箱溫度。像是冷藏室溫度建議維持在0至7°C，冷凍室則應低於負18°C，冰箱內不宜堆放過多東西，以免阻礙冷氣循環，造成溫度不穩。

在食材存放上，食藥署指出熱食與易腐敗食品應儘快冷藏，不宜長時間放置於室溫下，避免落入7°C至60°C的「危險溫度帶」，加速微生物孳生。生食與熟食也應該分層存放，建議依照以下方式保存食材：

乳製品與熟食： 建議放在冷藏室上層並儘早食用，避免與生食混放。

雞蛋： 應保留原包裝放在冰箱內部，避免門邊溫差。

蔬菜、水果： 可以保留原包裝或用透氣袋存放於蔬果室，葉菜類也可以用紙巾包裹吸附水氣。

生肉、海鮮：應先擦乾血水，分裝後冷凍保存。

食藥署建議依照以上方式保存食材，才不會容易造成變質、交叉汙染。（圖／食藥署提供）

落實「先進先出」原則

食藥署也建議民眾可以在容器上標註存放日期，落實「先到期或先進先出」原則，以降低食材遺忘或過期的機會，並且每個月至少清潔與除霜1次，維持內部衛生與氣味清新。若發現食材出現異味、變色、表面黏稠或異常斑點，可能是微生物繁殖的跡象，應立即丟棄避免誤食。

食藥署也強調，冰箱的整理與擺放方式，會影響食材保存狀態，因此正確的收納、分類與定期管理，才是守護年節飲食安全的關鍵。

食物放冷凍就不會壞？食藥署揭4大錯誤

此外，許多家庭的冰箱經常囤滿冷凍食品，不過「冷凍不等於永久保存」，若保存或解凍方式不當，可能會影響食物風味。

食藥署指出，民眾最常犯下的4大錯誤，包括忽略有效日期、冷凍庫溫度不穩、拆封後未密封且囤貨過量。即使在標準溫度零下18°C以下，食品仍會逐漸變質，更何況家庭冷凍庫開關頻繁、塞滿食物，會加速品質下降。

除保存方式外，解凍流程同樣攸關食安。若在室溫下解凍、以熱水沖洗或反覆冷凍、解凍，都有可能增加病原菌滋生風險，提高食物中毒的可能性。建議民眾採用冷藏解凍、流水解凍或微波解凍方式，並於解凍後立即烹煮食用。

最後，提醒民眾收到冷凍宅配食品時，應先確認包裝是否完整、食品是否仍保持結凍狀態，並依照分類保存，降低交叉污染風險。