年節圍爐新選擇 老字號製麵企業聯手高雄名廚推年菜

（左起）韻藏中餐廳總經理莊淑淨、主廚尤順勇、陸仕企業董事長特助王家荺。（朱窈慧攝）



以製麵起家並生產「愛麵族」的台灣食品業者陸仕企業，今（2026）年選擇以「家的味道」為出發點，與高雄在地中餐品牌韻藏中餐廳，召開記者會推出一系列主廚監製年菜，盼讓忙碌的現代家庭，也能在團圓時刻端出一桌有溫度、有記憶的年節料理。

陸仕企業董事長特助王家荺表示，這次合作邀請韻藏中餐廳行政主廚翁明道親自參與研發，從食材挑選、香料比例到烹調火候，皆比照餐廳出餐標準反覆測試。陸仕企業則運用多年累積的冷凍調理技術，將主廚講究的風味與細節妥善保存，讓年菜不只是「方便」，而是能安心分享、細細品嚐的一餐。

翁明道說，年菜的重點不在華麗，而在於是否能讓家人吃得安心、聊得開心。此次聯名年菜共規劃六道菜色，涵蓋主菜、湯品與風味主食，呈現傳統中菜的層次與年節餐桌的豐富樣貌。其中，「藤椒牛肉麵」選用牛臉頰肉慢燉，湯頭以多種椒香熬製；「犇牛豆腐煲」以主廚特調醬汁慢燉牛肉與豆腐；「花膠土雞湯」則以台東池上玉米雞與花膠細火熬煮，湯色清亮、口感溫潤。

王家荺強調，除了年節限定，陸仕企業也持續思考如何讓好料理走進日常。未來將陸續推出以營養均衡為概念的蔬穀麵，以及選用台灣野生午仔魚製作的魚麵，讓「把好料理帶回家」不只停留在節慶，也能成為平日餐桌的一部分。

