年節多重壓力交織 微休息比長假更療癒

許多民眾每到年底，往往面臨職場、家庭、人際等壓力，當壓力持續存在，可能變得易怒、煩躁、焦慮，甚至影響身心靈健康。（林周義攝）

春節將至，各地雖充滿節慶氛圍，但不少民眾面對過年訊息、長輩關心婚育狀況、年度工作績效總結等，感到疲憊及壓力。精神科醫師指出，年底往往會面臨職場、家庭、人際等壓力，影響情緒、健康、睡眠等，可透過調整認知、管理時間、適時「微休息」等方法，讓身心靈得到緩衝。

國泰醫院精神科主任單家祁說明，年底壓力是多重因素交織的結果，在社會層面，一個人承擔職場、家庭、個人等角色，當角色期待在短時間匯聚，易導致認知資源透支；冬季陰雨綿綿、光照不足、少出門，也會影響情緒與睡眠品質。

廣告 廣告

心理層面上，一年結束會觸發回顧、總結，當民眾發現自我期許與實際成果有落差，難免產生感慨與內耗。單家祁指出，在社群媒體盛行時代，親友的年末「精彩回顧」也會引發比較心態，導致壓力、失落等感受更強烈。

單家祁表示，當壓力持續存在，情緒可能變得易怒、煩躁或情感疏離、失去熱情；認知方面可能專注力下降、健忘；也有許多人會經歷肌肉緊繃、肩頸痠痛、睡眠障礙、食慾變化等。面對年底複雜壓力，應學習與其共處。

單家祁建議，首先要「重新框架認知」，練習更具彈性的思考方式，避免將未達成的目標視為整體失敗，或當陷入負面思考時，試想若好友處於相同情境，「我會給他什麼建議」？以視角轉換進行自我對話。

接著是「管理時間與能量」，辨識消耗型、恢復型活動，在日程中交替安排、調整節奏，如完成一份報告後安排散步或簡單伸展；單家祁指出，短而頻繁的休息比偶爾的長假更能有效恢復心理資源，如睡醒後靜坐呼吸、午間放鬆用餐，「微休息」能中斷壓力累積、讓心靈換氣。

針對冬季氣候，單家祁建議，可保持室內充足光線，白天盡量拉開窗簾，必要時強化室內照明，同時調整休閒活動型態，選擇不受天氣限制也能出門的行程，能對情緒節奏產生正面影響。

最後，「人際互動的界線設定」是避免年底社交頻繁、情緒勞動的關鍵。單家祁表示，婆婆對媳婦的育兒建議、岳家對女婿收入的關切，都是年節壓力，此時不應逃避，可微笑簡單回應、轉移話題等，以溫和清晰的溝通方式應對相處。單家祁提醒，若經自我調適，情緒低落、睡眠食慾改變、注意力下降等狀況仍持續超過2周，且明顯影響生活，應儘速專業評估。