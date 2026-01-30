年節大吃不掃興！好市多益菌王旗艦EX400快閃5折起成囤貨新寵。

農曆新年腳步將近，年節聚餐、圍爐大餐、走春拜年幾乎天天都有美食相伴，從火鍋、年菜到各式零食點心輪番上桌，讓不少民眾在享受團圓氣氛的同時，也開始擔心消化道負擔過重。事實上，每到過年期間飲食油膩、份量增加，加上作息紊亂、久坐少動、接觸的人多，正是消化道最容易出狀況的時候，若感到不適，不僅影響食慾與精神，更可能讓難得的團圓假期大打折扣，甚至全家滅團。

近年來，越來越多家庭在過年前開始準備各種「年節日常保養」，其中益生菌也逐漸成為不少人放進購物清單的小幫手。

面對連續聚餐、年菜份量增加、零食點心不間斷的過年日常，許多人希望透過日常補充，讓身體在飲食變化較大的時候，能維持較穩定的節奏與舒適感。各通路熱銷的「葡萄王益菌王旗艦EX400」，便是結合多種好菌與益菌生配置，採粉末型設計，補充方式簡單，陪伴飲食變化較大的時刻，讓過年大吃也能多一分安心感。另外，益菌王旗艦EX400嚴選8大好菌，其中高濃度酵素型益生菌GKM7，非常適合餐後日常補充，幫助消化，減少餐後脹感；GK613提升關鍵基礎力，幫助調整體質抵禦外在威脅。對於很多人擔心益生菌只是「安慰劑」，益菌王旗艦EX400採用專利四重包埋技術，包括「抗氧化防護層、益生質層、活性維護層、益生菌層」共四重防護界面，幫助提升儲存安定性、胃酸耐受性，確保400億活菌能100%成功抵達消化道。

葡萄王生技長期投入益生菌相關研究，「益菌王旗艦EX400」結合8支專利菌株、3種益菌生與活菌型後生元，並堅持100%無添加香料、色素、甜味劑，是亞洲乳酸菌協會ACLAB的官方指定品牌，更榮獲有「亞洲乳酸菌界的諾貝爾獎」之稱的最高榮譽「台灣乳酸菌協會創新產品－特優獎」，展現其在配方設計與研發實力上的專業肯定。同時，也在未來親子2025家庭最愛品牌榮獲知名度第一名，無論在專業度或者消費者的信賴度，都是益生菌首屈一指的品牌。

為迎接年節採買高峰，葡萄王同步推出好市多限定活動，限時下殺5折起。

為迎接年節採買高峰，葡萄王同步推出好市多限定活動，購買「葡萄王益菌王旗艦EX400兩入組」，限時下殺5折起，活動期間1/26-2/1桃園、嘉義、北台中；2/2-2/8台中、中和；2/9-2/15新竹、台南、高雄。為不少家庭在年節囤貨、送禮時，兼顧便利與日常保養的熱門選擇，讓闔家團圓大吃之餘，也能多一份生活上的貼心準備。