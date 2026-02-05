年節大放送！Costco 充電站無預警降價，電車主嗨翻

快過年了，美式賣場好市多（Costco）今(5)日宣布，推出回饋措施因應採買年貨潮。鎖定電動車車主會員，祭出限時充電樁優惠，2月5日至2月28日年節期間電動車充電費由每度8元調降至5.5元，等於單次充電成本最高可省下三成，提供電車族好康。

↑圖說：快過年了，好市多推出回饋措施，祭出限時充電樁優惠，2月5日至28日年節期間電動車充電費由每度8元調降至5.5元，提供電車族好康。（圖片來源：翻攝自好市多Facebook）

好市多目前館內充電設備採「雙規格」配置，同時支援J1772與TYPE2雙充電規格，提供不同車型會員使用，方便車主在採買期間同步完成充電需求。此波優惠涵蓋所有開放服務的充電站，僅限好市多會員使用。

此外，使用Costco富邦聯名卡的會員還可享加碼優惠，完成聯名卡綁定後，電動車充電費用可再享2%好多金回饋，等同多一層折抵機制。好市多提醒會員，未綁定聯名卡的會員將無法取得額外回饋，建議在充電前先完成聯名卡綁定，以免錯失優惠。

對此，台灣區行銷企劃部經理 劉恒嘉表示，除了豐富的年節商品優惠，好市多更為電車車主準備了充電福利，讓會員在開心採買年貨之餘，愛車也能滿電出發迎新春！

