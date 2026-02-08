年節定點臨托 每日提供4名額

育兒政策持續服務，基隆市春節初一至初四提供兒童定點臨時托育服務，每日提供四個送托名額。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

為因應春節連假期間的臨時托育需求，減輕家長的育兒家庭照顧壓力，基隆市政府兒童及少年事務處貼心規劃，將於二月十七日至二月二十日（農曆年初一至初四）推出「春節兒童日間定點臨時托育服務」，讓家長在返鄉、團聚或臨時行程安排時，仍能獲得即時且安心的托育協助。

兒少處處長吳雨潔表示，春節期間親友往來頻繁，部分家庭可能因工作或其他突發狀況，產生臨時托育需求。市府特別於春節初一至初四提供臨時托育服務，家長可將孩子送托至仁愛親子館，每日提供四個送托名額，其中保留一個名額供「當天電話預約」。收托對象為滿六個月至未滿六歲之幼兒。收費標準為每小時一百五十元，托育期間將由專業托育人員照顧，提供安全且溫馨的照顧環境，讓家長能放心將孩子交由市府托育體系照護。有臨時托育需求的家長可透過線上申請(https://reurl.cc/Nx2v3e)或致電仁愛親子館洽詢，電話：０二二四三一０九六。

吳雨潔指出，市府希望不僅能夠幫忙照顧孩子，也能成為家長最堅實的後盾。透過春節期間持續提供日間定點臨時托育服務，讓有需要的家庭在假期中不再孤立無援，陪伴家長安心過年，也讓孩子在充滿關愛與安全感的環境中成長。