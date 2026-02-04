年節將至盧秀燕啟動「和平專案」慰問山區派出所警員

台中市長盧秀燕前往和平區慰問第一線警員。（李京昇攝）

台中市長盧秀燕前往和平區慰問第一線警員。（李京昇攝）

台中市政府今天啟動為期2天的「和平專案」，市長盧秀燕一早前往和平區天輪派出所，慰勞第一線警察人員，盧秀燕感謝員警消防人員，長年在交通不便、氣候嚴峻的環境中始終堅守崗位，持續守護居民安全。

盧秀燕在警察局長吳敬田、和平分局長賴俊堯等人陪同下訪視天輪派出所。盧秀燕指出，和平區雖然人口密度低、案件數少，但不代表工作比較輕鬆，相反地，幅員大但警力有限，加上地形複雜，每當發生緊急狀況處理也就格外困難。此外，偏遠山區夏季常發生豪大雨致土石、樹木崩落而阻礙通行，但員警依舊能迅速處理，展現出高度的專業與使命感，確保居民和用路人安全，因此對於員警的付出守護與服務精神，她給予高度的肯定。

廣告 廣告

盧秀燕表示，春節期間公務機關有些人沒辦法過年，上山遊客眾多，大小事情都需要警察同仁幫忙，所以她利用年節前，慰問大家也提前拜年，讓市民朋友安心過好年。

盧秀燕也分享，她不到1個月前，收到外縣市民眾寫的信，信中該遊客提到前往和平地區遊玩，結果車子拋錨，當下欲哭無淚，直到員警巡邏經過發現，協助尋找修車廠還一路陪同到下山，讓這名外縣市民眾覺得台中市警察非常貼心，所以她也希望好好表揚表現優異的警察同仁。山區警察不只守護治安，甚至還要會修車子、服務水電，她代表市民和所有民眾向大家表示謝意。

【看原文連結】