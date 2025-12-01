年節將至聚餐多！北捷籲「必備一小物」：可向詢問處索取

歲末年終之際，不少公司會舉辦尾牙，許多人也會約親朋好友聚餐，有時氣氛上頭難免失了分寸，搭乘大眾交通運輸時也擔心會造成旁人麻煩，對此台北捷運分享，如果身體不適或酒後搭乘大眾運輸工具，又忘了隨身帶塑膠袋，可以就近向詢問處索取。

台北捷運在臉書專頁「台北捷運 Metro Taipei」發文，表示年節將至，嘔吐袋也成為持乾淨舒適搭車環境的小幫手，呼籲民眾若是身體不適，或酒後搭乘大眾運輸工具，務必記得隨身帶塑膠袋，或就近向詢問處索取，且最好有親友陪同搭車，萬一不小心在車站或車廂內嘔吐，請立即通知車站人員，或按壓車廂對講機，清潔人員會立刻前往協助。

國健署表示，很多人參加公司尾牙、春酒及家庭朋友聚餐，總會碰到上司、同事或親友以不醉不歸、酒逢知己千杯少等理由勸酒，甚至說「喝一點酒沒關係」、「喝酒保護心血管」等，對此國健署呼籲民眾，不要再聽信這種過時的說法，為了整體健康著想，不喝酒才是最好的選擇。

國健署亦呼籲企業共同宣導酒害觀念，在開心聚餐之餘，應避免勸酒或拼酒這類的情緒勒索，讓不喝酒的人可以放心拒酒，並落實「酒逐飯飽三妙招」，讓春節聚餐可以吃好、吃巧、吃健康。