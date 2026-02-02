年節將至買年貨要注意! 衛生局抽查"23件食安不合格"

生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導

過年到了，但您用的食材安全嗎？台北市衛生局稽查年節食品，一口氣稽查261件商品中，有23件食安不合格，包括全聯、家樂福、嘉佩樂酒店和上海鄉村餐廳等店家，都上榜，包括竹笙、蜜餞等等食材都榜上有名，其中一家業者販賣的紅花椒，甚至被檢出9種農藥不合格！

洋洋灑灑，都是台北市不合格食品的抽驗樣本，年關將屆，台北市一口氣抽檢261件食品，竟發現有23件不合格，不合格率將近來到10%，這款香味撲鼻的紅花椒甚至一口氣，被檢出9種農藥殘留不合格。北市衛生局食藥科長林冠蓁：「主要他們大概都是考量到，一些病蟲害的問題，不同的蔬果，會有規定不同的農藥，他一定要遵照規定去做使用。」

陳家烏魚子的烏魚子，被檢出食安不合格。（圖／民視新聞）





不只農藥，還有重金屬超標，像是嘉佩樂酒店的竹笙，就被檢出鎘超標，上海鄉村天母別館的蝦米干，以及雅苑粵菜海鮮樓的蝦米，都有漂白劑超標的問題，晶櫻會館的蝦仁除了漂白劑超標，標示也不符規定，陳家烏魚子的烏魚子使用不得使用的甜味劑與糖精，也同樣有標示不符規定的問題，醃漬品的部分，甚至有店家一次被查出違規兩項，包括全聯賣的化核李和日式梅肉，家樂福賣的野生金桔和紫蘇梅，好想摸魚餐廳的蕾心菜和酸白菜，都榜上有名，其中就屬白木耳不合格率最高。





全聯、家樂福和好想摸魚餐廳，都檢出食安不合格。（圖／民視新聞）





北市衛生局食藥科長林冠蓁：「白木耳這次是比較例外，是真的是有超標比較多，重金屬因為在環境當中，本身就有可能會有一個，重金屬的一個問題，（限期改善）期屆之後，我們衛生單位都會再抽驗，如果還是抽驗到，重金屬不符規定的話，那就會依法開罰。」衛生局要求所有違規商品都要下架，並進行複檢，提醒違規店家，食安不合格最多能開罰到400萬元，年節到了店家務必慎選食材，守護消費者食安。

