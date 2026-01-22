年節將至 卓榮泰指示強化邊境查緝 防堵走私與非洲豬瘟再入侵
行政院長卓榮泰今日(22日)主持「行政院今年第1次治安會報」。卓揆在會上提醒，農曆年節將近，緊接著還有228連假，往年詐欺犯罪於年前有增加趨勢。因此，因應春節期間大量購物及提款需求，也請各機關加強肅竊、防搶、反毒、打詐、緝賭及金融機構安全維護等工作。他也指示海巡署、財政部、農業部等部會落實邊境管制與查緝作為，防堵非洲豬瘟等疫病再度入侵，守護國家安全及國人健康。
卓榮泰致詞表示，為構建更完善的社會保護制度，政府除透過修法強化防制工作，也將超前部署建立各項預防機制。政府將導入AI人工智慧技術，透過跨部會合作，強化犯罪防制與治安維護工作。他指出，過去一年台灣面臨不少挑戰，政府已通過相關修法並擬定必要計畫，包括推動「預防兒童及少年犯罪方案」及「強化社會安全網計畫2.0」，投入更多資源，避免弱勢青年及風險邊緣民眾誤觸法網。
針對詐欺及毒駕犯罪，卓榮泰說，詐欺及毒駕嚴重侵害國人健康生命及財產安全，政府已陸續通過《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正，加重詐欺刑度、強化被害人保護及禁奢行為，並完善唾液毒品快篩機制，以打擊毒品犯罪、保障用路人安全。他強調，在普發現金、罷免等重要工作上，政府已超前部署建立防詐機制及查賄制暴，感謝各部會過去一年努力。
卓榮泰提到，去年12月台北市發生隨機襲擊事件，他也在第一時間趕赴現場，要求儘速建立因應措施，也發現制度仍有改進空間，包含事前預警機制、現場指揮系統建立速度，以及警察快打聯防部隊的即時效果等。他表示，政府面對重大暴力事件必須迅速偵辦不法，事件後網路散布惡意、不法言論可能引發模仿效應，政府也必須有新的應處作為，並透過社會制度因應特定對象可能出現的偏差行為，避免悲劇再發生。
警政署在會上報告「今年度治安趨勢與策進作為」，卓榮泰回應，詐欺及竊盜犯罪去年已呈緩降趨勢，民眾對居住地區治安也維持高滿意度，但距離民眾期待仍有進步空間，相關單位必須加倍努力，策進各項治安工作。另外，針對權利車成為犯罪工具問題，卓榮泰請內政部、交通部研議修訂相關法規，強化當舖業收當管理，並健全車輛所有權移轉登記制度；另就《動產擔保交易法》，請金融監督管理委員會儘速研議加強管理方式，避免債務人任意處分車輛衍生犯罪問題。他也請行政院政委林明昕督導，盼短時間內建立可供執法依循並可追溯來源的機制。
卓榮泰表示，近期《人工智慧基本法》在立法院三讀，成為我國AI治理及科技產業發展的重要里程碑。未來治安工作除持續聚焦打擊「黑、金、槍、毒、詐」五大重點外，也請各部會適時導入AI技術，強化犯罪防制及治安維護，提升民眾對政府施政信心。
海洋委員會報告「查緝走私執行成效與策進作為」，卓榮泰回應，海巡署去年查獲走私各級毒品共1萬3,800餘公斤，較2024年大幅成長，不僅維護海域治安，也嚴守邊境防疫，守護社會安全與國人健康。
他指出，跨境走私犯罪追查不易，除須從源頭管理、加強情資蒐報，也要善用科技裝備輔助勤務，請各查緝機關透過「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」持續強化跨部會合作，提升海域執法量能。
