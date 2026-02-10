年節將至 卓榮泰：強化邊境檢疫 「風險零信任、查驗疏漏零容忍」

農曆春節及連續假期將至，出入境旅客人數大幅增加。行政院長卓榮泰10日前往桃園機場視察邊境檢疫整備情形，了解非洲豬瘟防疫與入境查驗措施。他強調，邊境檢疫必須落實「風險零信任、查驗疏漏零容忍」原則，對所有入境行李與郵包加強檢查，不容許任何疏漏。

春節連續假期即將到來，出入境旅客量攀升。行政院長卓榮泰10日前往桃園國際機場視察邊境檢疫整備，關注強化非洲豬瘟邊境管制作為，並慰勉第一線海關、移民、檢疫與安檢人員，卓榮泰強調年節期間是邊境防疫的關鍵壓力測試，必須把違規動植物檢疫物與肉製品阻絕於國門之外，將風險降到最低。

廣告 廣告

卓榮泰表示，去年10月非洲豬瘟疫情對產業與豬農造成相當損害，所幸中央與地方各縣市通力合作，將疫情控制在個案範圍內，未出現擴大趨勢。春節期間是出入境的人潮高峰、旅客攜帶物品種類繁多，邊境查驗必須落實兩項原則，對所有風險「零信任」，對查驗疏漏「零容忍」。他說：『(原音)所以我的兩個標準是一個零信任對所有的事情、帶進的貨品我們零信任，一定要覺得裡面應該，有我們必要發現的，再來就是檢查的過程絕對零容忍，不要有任何任何的疏忽，所以第二項是全面提高檢查的比例，第三我們加大力道是向前延伸能夠斷絕它的來源。』

農業部長陳駿季表示，非洲豬瘟邊境管制需仰賴行政院各部會分工協力，除農業部外，交通、內政、財政、海巡等單位在機場的人力配置、行李查驗與郵包查驗均已建立全方位管制。他強調，目前邊境防疫與國內管制作為，是為了確保整體疫情穩定，並配合行政院整體規劃，朝向恢復非洲豬瘟非疫區地位的申請作業推進。

因此，陳駿季表示，今年除例行查驗外，將以「更早提醒、更多宣導」作為重點，從旅客出國報到時即加強提醒、在返國航班落地前透過機上宣導再次告知，並在入境首檢分流前再度提醒旅客自我檢查，降低誤帶或違規情形，同時兼顧通關順暢度。