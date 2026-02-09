年節將至！民眾透早抱20萬排隊 銀行湧現換新鈔人龍

台北市 / 綜合報導

即將迎接農曆新年，為期五天的舊鈔換新鈔服務，今(9)日開始在中央銀行指定的各家金融機構正式登場！許多想要換新鈔來包紅包的民眾，一大早就準備滿滿的鈔票到銀行報到，也漸漸感受到濃濃的過節氣氛。

銀行都還沒開門，一早就有許多民眾在門外排隊，畢竟馬年舊鈔換新鈔開跑首日，絕對是要一馬當先，民眾說：「我大概是八點半前到的話，今年人比較多一點，去年比較沒什麼人。」民眾說：「換「五色錢」(每種面值紙幣)，對，今年要換20萬。」

廣告 廣告

拿出實實在在的20萬，換新鈔討個好彩頭，如果不想要排隊，非央行指定的金融機構，像是台銀台新銀中國信託，在部分據點的ATM同樣領的到，郵局人員VS.民眾說：「(沒有2000元，200元)，沒有2000元，200元喔，(對，2000元，200元沒有)。」

到了下午郵局換鈔的民眾，同樣絡繹不絕，民眾說：「(郵局)這裡比較方便，我每一年都來這裡換。」民眾說：「(包給)爸爸，媽媽，還有一些親戚的小朋友。」民眾說：「太太也會包，一定要的。」民眾說：「(要包給)爸爸媽媽。」民眾說：「很開心，喜歡一百元的，很吉利啊。」拿著熱騰騰的新鈔，露出開心笑容，包給最心愛的家人，每一張都是心意。

原始連結







更多華視新聞報導

過年換新鈔！ 今起開放換鈔 8金融機構排人龍

開羅尼羅河遊船迎新年 歌舞表演煙火秀嗨翻天

台南過年住2夜「房價近4萬5」 觀旅局：備查房價內

