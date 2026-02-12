年節將至 花縣府溫馨提醒愛護移工好友 切勿指派從事許可外工作

農曆春節即將到來，年節期間家家戶戶忙於大掃除、準備年菜或接待親友團聚，花蓮縣政府溫馨叮嚀，請聘僱外籍家庭看護工的雇主家庭，務必遵守聘僱規定（見圖），勿讓看護工從事與照顧被看護人無關的工作，以免觸法，影響過年好心情。

花蓮縣政府社會處長陳加富表示，移工朋友遠渡重洋來到花蓮提供勞務，為許多家庭減輕了照護壓力，是我們重要的家人與夥伴。年節前後，家中事務繁雜，部分雇主可能會因一時忙不過來，順手請看護工幫忙大掃除、洗全家人衣服、在自家餐廳幫忙，或是帶去親友家協助清潔。然而，依照《就業服務法》規定，家庭看護工的合法工作範圍僅限於「被看護人之日常生活照料」及「相關環境清潔」。常見觸法行為例如：一、協助家庭雜務：要求看護工打掃整棟房子（非被看護人房間）、清洗全家人衣物。二、營利行為：帶看護工到自己經營的小吃店、果園協助採收或洗碗。三、支援他人：指派看護工去親戚家幫忙或照顧小孩。若雇主指派移工從事許可以外的工作，將違反就業服務法第五十七條第三款規定，可處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰；若情節嚴重經限期改善屆期未改善者，甚至可能被廢止聘僱許可。此外若將移工「借」給他人使用，則可能涉及非法指派，最高可處新臺幣七十五萬元罰鍰。

花蓮縣政府向來積極推廣友善的勞動力環境，自一一四年起透過 「外籍家庭看護工勞雇安心計畫」 提供護理師搭配通譯人員到宅訓練與法令宣導，希望能增進勞雇雙方和諧。再次呼籲，請雇主體恤移工朋友的辛勞，讓他們能在專業崗位上安心工作。如有任何聘僱法律疑義，歡迎電洽花蓮縣政府社會處勞資科03-8227171＃358、359。祝福鄉親們都能度過一個知法、守法、平安且幸福的春節假期！