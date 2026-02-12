南部中心／鄭博暉、林俊明 台南報導

農曆年節將至，各式糕餅甜點禮盒，大受歡迎。有觀光工廠不但應景的鳳梨酥爆出搶購潮，還推出手工做糕餅的體驗教室，讓民眾可以手做鳳梨酥送禮，更加彰顯心意。另外百年糕餅老店，特色的蔴荖、椪餅，也是供不應求，訂單滿滿滿，業績大漲三成。

年節將至！觀光工廠鳳梨酥超受歡迎 推手工做餅體驗

觀光工廠推手做糕點課程，民眾親送手做糕點，顯得更有誠意。（圖／民視新聞）

烘焙教室裡，民眾們跟著老師，專心的手做特色鳳梨酥。年節送禮的需求不小，現在有觀光工廠就發展出這種，讓您可以手做糕點的課程，讓你自己親送手做糕點，顯得更有誠意。食品大廠的鳳梨酥，原本就是年節送禮的熱門選項，包裝精美已經很吸引人，現在還透過手做課程，讓消費者可以親手製作，過年送禮的貼心禮物。民眾表示：「手做的東西比較有溫度啊。」、「先送給家人吃，可以再送給別人。」，「花錢買大家都可以撒新台幣啊，但是手做呢就表示，你有把你的心意跟時間放在裡面。」手做的鳳梨酥，有獨特的金字塔造型，雖然和市售的方塊造型不同，但口味一樣很標準。奇美食品牌公關藍貝綺表示：「其實現在已經快要預約額滿了，所以其實我們也很擔心說，接下來的課程可能會供不應求。」

年節將至！觀光工廠鳳梨酥超受歡迎 推手工做餅體驗

百年糕餅老店，創意麻將牌棉花糖，吸睛度十足！（圖／民視新聞）

觀光工廠還準備招牌的超級大肉包，要在年節期間，迎接上門的貴客。另一方面，百年傳統糕餅老店，也是從一個月前，就已經忙得不可開交，今年業績成長約三成，招牌的蔴荖、椪餅，更是供不應求。舊來發餅舖總經理何玟儀強調：「就這個蔴荖我差不多一個月前，就開始接訂單了，今年的業績差不多有增加三成。」至於新創的麻將牌棉花糖，和馬年的噴彩椪餅，也都是很多上門客，愛不釋手的特色伴手禮。年節糕點甜品的市場，不管是流水生產還是專屬手做，又或者是百年傳統還是創意入注，都很搶手。

