年節將至 高雄關籲入境旅客勿攜豬肉製品 共同防堵非洲豬瘟

隨著農曆春節將至，入境旅客攜帶含豬肉成分伴手禮的違規風險顯著提升，高雄國際機場查獲旅客違規攜帶含豬肉產品之檢疫物一一四年全年計九十一件，罰鍰總額高達新臺幣一千零九十三萬元，海關呼籲民眾切勿選購來源不明的動植物產品，一起阻絕非洲豬瘟病毒，以達成「世界動物衛生組織（WOAH）非洲豬瘟非疫區」之國家目標。(見圖)

高雄關今(十)日說明，豬肉製品屬於動物傳染病防治條例第五條規定的檢疫物，攜帶檢疫物入境時，應依同條例第三十四條規定向檢疫機關申請檢疫；違規攜帶疫區豬肉製品入境，首次裁罰二十萬元，再次違規開罰一百萬元；外籍旅客未能當場繳清罰款將被拒絕入境直接遣返。海關將持續與防疫檢疫機關緊密合作，嚴格執行邊境查驗，防堵疫病入侵。

高雄關呼籲，為確保通關順暢並兼顧防疫安全，旅客入境時若對攜帶物品有任何疑義，應主動前往入境「紅線（應申報）檯」洽詢並誠實申報；民眾如有非洲豬瘟相關問題，可至農業部動植物防疫檢疫署網站「非洲豬瘟資訊專區」查詢。