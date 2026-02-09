年節將至！ 鳳山手工花生糖夯 民眾不畏低溫排隊搶買

高雄市 / 綜合報導

這個週六開始就要放九天農曆年假了！有不少民眾，趁著農曆年前，採買應景伴手禮和年菜，今(9)日一早，高雄市只有17度低溫，不過鳳山區知名的手工花生糖店，湧進大批顧客們在外等著採購，瞄準年節商機，台南市有業者推出份量小巧，三個裝的鳳梨酥禮盒，受到顧客歡迎，業績至少成長兩成。至於在台灣尾，屏東知名的萬巒豬腳，也不遑多讓，有不少外地民眾特別前往採買，說是要帶回家鄉，與親友們一起品嚐這美味年菜。

廣告 廣告

紮實酥脆的花生糖，業者大刀大刀切小塊，接著放入盒內，裝入袋子，一秒都不敢停下手腳，全因店門外已經排起長長人龍，這是高雄鳳山知名的手工花生糖，民眾VS.記者說：「(幾點(來)啊)，4點半，(不會冷吧)，還好還好，穿厚外套，知道限購。」民眾VS.記者說：「(幾點來排)，差不多五點十分左右，(半夜不會冷嗎)，會啊，會冷，很冷。」

年節將至，9日凌晨開始，大批民眾不畏17度左右低溫穿著厚外套，冒寒風在街頭排隊等候，甚至帶上板凳，因為這款花生糖是年節熱門伴手，高雄市花生糖業者VS.記者說：「賣完了就沒有了，我們沒有擋人就可以排，(今天是限量多少的人排隊)，大概100多個。」這款鳳梨酥，外層餅皮酥香柔軟，甜度更是拿捏恰到好處，受顧客讚不絕口之外，最大亮點是三入鳳梨酥就能裝進精美禮盒內，成為不少民眾送禮選擇，因為心意送到位，份量熱量也不會太有負擔。

台南市鳳梨酥業者VS.記者說：「客人都會以就是這種比較小型的好拿的，好送的為主。」好送的為主所以我們鳳梨酥，台南市鳳梨酥業者VS.記者說：「所以我們鳳梨酥，其實以六入，三入，這個部分很適合，做為一個伴手禮，跟去年比起來的話，我們大概成長了有兩成以上。」

過年吃甜甜甜蜜到內心，應景大菜更是不能少，有不少民眾趕在農曆年到來前，湧進屏東萬巒，全因要買上這滷得油亮入味，香氣撲鼻的萬巒豬腳，帶回家鄉與親友們大快朵頤，民眾說：「從台南來的，送朋友一起。」農曆年將至，民眾趕著準備禮品年菜，無論是甜的還鹹的，闔家團圓相聚用餐，品嚐什麼巄「馬」賀。

原始連結







更多華視新聞報導

民眾採買過年伴手禮 高雄3家知名花生糖爆搶購潮

過年必買！ 古早味花生糖隱身市場 手工製飄香逾40年

老字號花生糖太夯！ 民眾一開賣就來還是買不到

