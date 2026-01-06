年節將近點燈了嗎？平安燈、太歲燈、斗燈差別一次看懂
節目中心／林瓊玉報導
農曆新年腳步近了，2026年春節落在2月17日（正月初一），不少民眾已提前為新一年布局到廟裡點平安燈。點燈的概念源於佛教「燃燈供佛」，象徵敬佛與啟明。隨著佛、道信仰在台灣民間長期融合，點燈逐漸發展成現今所見的光明燈形式，成為信眾於新春期間祈求平安順遂的常見祈福儀式。面對琳瑯滿目的平安燈，究竟差別在哪，也成為不少民眾關心的問題。
●光明燈（元辰燈）：在眾多燈種中，光明燈是最普遍的選擇，也常被視為平安燈、消災燈的一種。民俗觀點認為，光明燈象徵照亮新一年運勢，祈求行事順利、闔家平安，不少信眾將其視為新春的「年度基本款」。此外，部分宮廟也設有偏向健康、學業或事業寓意的燈種，讓民眾可依自身需求選擇。
●太歲燈（安太歲）：則屬於更「對症下燈」的祈福方式。民俗說法指出，流年若遇到犯太歲、沖太歲等情況，運勢起伏相對明顯，信眾會透過安太歲、點太歲燈來求趨吉避凶，也有人同時搭配光明燈，盼讓整體運勢回歸穩定。2026 年為丙午火馬年（紅馬年），命理上較需留意的生肖包括：屬馬（本命年）、屬鼠（沖太歲）、屬牛（害太歲）及屬兔（破太歲），有些民眾會到廟裡進行安太歲事宜。
●禮斗、斗燈：近年也逐漸受到關注，部分宮廟推出帶有道教科儀性質的禮斗、斗燈。民俗指出，斗燈源自北斗星信仰，象徵為個人元辰補運、消災植福，通常會搭配誦經與祈安儀式進行。也有宮廟同步開放線上登記，讓外地或忙碌的民眾也能參與新春祈福。
除了光明燈與太歲燈外，部分宮廟也設有文昌燈、佛祖燈、姻緣燈、財神燈等不同燈種，分別對應財運、學業、身心平安與感情人際等祈福需求。隨著春節接近，部分熱門燈位與燈種已接近額滿，不少民眾也會依自身狀況選擇合適燈種，提前完成點燈安排，為自己與家人點上一盞平安燈，迎接新的一年。
