年節將近 基四警年貨大街防扒竊宣導

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】年關將近，民眾前往傳統市場採買年貨的需求日增，基隆市警察局第四分局為強化重要節日安全維護工作期間防詐、防竊及防搶宣導工作，於115年2月6日前往基隆市果菜批發市場及安樂區樂一路傳統市場，手持宣導標語並向現場民眾及攤販發放防扒竊宣導文宣，與現場民眾及攤販商家互動熱烈，並解說竊嫌常利用人潮眾多時下手，例如在商圈購物或搭乘大眾運輸工具上下車時，趁民眾疏於防備，以推擠、碰撞，或利用手、雨傘、衣物遮擋視線，竊取皮夾、手機等隨身財物；另有竊嫌趁民眾於餐飲店或美食街用餐時，將皮包、手機放置於桌椅上，於點餐或前往洗手間之際伺機行竊。

分局長侯興龍呼籲民眾於商圈採購年貨及搭乘大眾運輸工具時，務必隨時提高警覺，將皮夾、手機等貴重物品放置於視線可及且不易被取走的位置，並留意周遭陌生人異常接近或推擠行為，以避免財物遭竊。