財經中心／楊思敏、張智凱 新北報導

距離農曆春節只剩兩個多星期，賣場年貨大戰開打，今年主打的是各種零食禮盒，不管是年輕人最愛的IP聯名，或長輩喜歡的堅果組合都有賣，還有傳統過年必備的臘肉、臘腸、年糕，都成列出來。即便是平日下午，賣場已經出現不少採買人潮。

推銷員拿著托盤，給客人試吃餅乾，蛋捲、海苔和乾果禮盒，一箱箱放進推車，距離農曆春節只剩兩個多星期，不少人已經到賣場採買。

民眾：「大概有兩到三個禮拜，所以現在差不多是，對差不多時間了，就買一些糖果餅乾。」

廣告 廣告

民眾：「買有的小孩子要吃的，有的大人要吃的，（大概都會花多少錢），（抓個預算），2、3千塊吧，開始看看什麼比較好，如果一次拿不動就下次再來。」

年節將近! 賣場現辦年貨人潮 零食.乾果禮盒買氣好

針對年節，愛買提高禮盒備貨量。（圖／民視新聞）過年在家，怎麼能不吃零食！不管是長輩喜歡的堅果年節禮盒，或瞄準年輕人最愛的IP聯名、蠟筆小新造型爆米花桶，應有盡有。家樂福搶先曝光大年初一販售的福袋，最大獎是五兩黃金。

賣場公共事務部部長陳依芳：「黃金是大家所喜歡的，過年我們希望幫大家有好彩頭，所以我們保證，每個福袋裡面其實都會有獎，大小獎項不同，所以絕對不會出現銘謝惠顧。」

搶攻年節送禮商機，家樂福有滿滿的零食類，愛買則提供各式各樣的水果禮盒，供民眾挑選，增加備貨量，並祭出滿額九折優惠。

年節將近! 賣場現辦年貨人潮 零食.乾果禮盒買氣好

大全聯現場已開始販售年糕。（圖／民視新聞）賣場行銷部經理陳亞萍：「年節送禮的需求，我們不管是在，水果禮盒糖果餅乾，或者是名店的糕餅禮盒，我們的備貨量都較以往，大概多了4到5倍的備貨數量。」

比較傳統的家庭，過年必備肝腸、臘肉，和象徵步步高升的年糕已經就位，大全聯在本週末還要舉辦年菜試吃大會，衝刺年貨業績，賣場各顯神通。

原文出處：年節將近! 賣場現辦年貨人潮 零食.乾果禮盒買氣好

更多民視新聞報導

台灣黃金存摺創新高 施瑪莉嘆早賣出「扼腕」

台積電飆至1820元！台股勇奔33K 力積電、旺宏、華邦電漲停

AI一句話揭渣男真面目！他約會手機狂用ChatGPT 一問秒破已婚身分

