年節心血管急診量就上升？醫師示警「血栓事件高峰期」 4大自保守則一次看懂

心臟科醫師姜洪霆提醒，年節不是只有變胖風險，低溫加上久坐、飲食失衡，都是心血管急診量上升的重要原因。（圖片來源／photoAC）

農曆年節是多數人一年中難得放慢腳步、與家人團聚的時刻，但在醫院端，卻常見另一種現象—「每逢年節，心血管相關急診量明顯增加。」

台中美兆診所心臟專科醫師姜洪霆指出，年節其實是心血管事件的高風險疊加期，低溫、飲食失衡、作息大亂與久坐不動同時出現，容易讓原本潛藏的問題一次引爆。

為什麼一到年節，心血管事件特別多？

姜洪霆分析，年節期間常同時出現4大關鍵變因：天氣變冷、飲食變得油膩重鹹、活動量明顯下降，以及作息節奏大幅改變。「這些因素單獨存在，對健康的影響或許有限，但一旦同時發生，就會讓血管長時間處於高度壓力狀態。」

其中，「低溫」會使血管收縮、血壓上升，若再搭配高油、高鹽、高糖飲食，容易使血液黏稠度增加、血管彈性下降，心臟與血管負擔自然加重。對原本就有高血壓、高血糖、高血脂等慢性問題的人來說，年節往往成了最危險的時段。

不只心肌梗塞、中風，年節也是「血栓事件高峰期」

除了大家較熟悉的心肌梗塞與中風，姜洪霆也提醒，年節期間另一個容易被忽略的風險是「血栓事件」。

他提到，長時間返鄉塞車、搭車、聚會聊天、打牌或追劇，一坐就是好幾個小時，再加上水分攝取不足，血液容易變得濃稠，影響下肢血液循環。

「不少人以為血栓只會發生在住院或長期臥床的患者身上，但其實年節久坐族群，正好落在高風險區間。」姜洪霆指出，臨床上不乏年後出現下肢深層靜脈栓塞，甚至肺栓塞的案例，而患者多半自認平時身體還不錯，警覺性不足。

醫師點名高風險族群，這些人年節更要小心

從臨床觀察來看，年節期間出現心血管或血栓事件的患者，往往集中在以下族群：

1. 有三高問題者：高血壓、高血糖、高血脂

2. 40 歲以上中壯年族群

3. 長時間久坐、活動量偏低者

4. 肥胖、吸菸者

5. 有心血管疾病或中風家族史者

姜洪霆提醒，「即使平時沒有明顯症狀，只要年節生活型態突然失衡，就可能成為壓垮血管的最後一根稻草。」

出現這些身體警訊，別再以為只是「累了」

姜洪霆也提醒，年節期間若出現以下狀況，可能是心血管或血液循環負擔增加的警訊，應特別提高警覺：

1. 下肢緊繃、腫脹或不對稱疼痛

2. 偶發胸悶、心悸、喘不過氣

3. 比平時更容易疲倦、頭暈

4. 活動後恢復速度明顯變慢

若自己或身邊家人出現上述症狀，切勿單純以「年節太累」帶過，必要時應儘早就醫評估。

年節期間低溫、飲食油膩、作息混亂與久坐不動等因素疊加，容易讓潛藏的心血管問題一次浮上檯面，成為壓垮血管的最後一根稻草。（圖片來源／photoAC）

醫師分享年節「4大心血管自保守則」

面對年節難以避免的作息與飲食變化，姜洪霆建議掌握以下4大原則，降低心血管與血栓風險：

守則一：久坐一定要「定時動」

每30-60分鐘起身活動，簡單伸展下肢、走動幾分鐘，有助於血液回流，降低血栓形成風險。

守則二：水分攝取不能少

避免只喝含糖飲料或酒精，白開水是維持血液流動、降低黏稠度的關鍵。

守則三：飲食別讓血管「雪上加霜」

高油、高鹽、高糖同時出現，最容易加速血管負擔，建議適度分流、控制份量，而非餐餐放縱。

守則四：睡眠與作息維持基本穩定

連續熬夜會讓血壓與心跳波動更大，是年節常見卻容易被忽略的危險因子。

此外，姜洪霆也提醒，透過定期檢視心電圖、心臟超音波、頸動脈超音波及動脈硬化檢測等檢查，有助於提早掌握血管與心臟狀態，避免無症狀的心血管風險在年節期間悄悄累積，等到發生急症才發現。

醫師再次強調，年節不必過度緊張，但有意識地照顧血管，才能真正安心過好年。

