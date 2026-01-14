年節採買熱度升溫 好市多清潔用品、咖啡類成搶手貨 7

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／綜合報導

農曆春節將近，美式賣場好市多（Costco）各門市湧現採購人潮，多項檔期特價商品銷售速度明顯加快，不少熱門商品甚至出現貨架被掃空的情況。會員分享，包含清潔用品與咖啡類商品成為過年前補貨首選，提醒有需求的民眾把握優惠檔期。

有網友在臉書社團「好市多商品資訊分享」指出，隨著年節腳步逼近，賣場人潮明顯增加，特價商品往往很快被搶購一空。她以新竹店為例，分享當期仍有庫存的優惠商品，其中汰漬洗衣精原價615元、特價490元，單罐折扣125元，容量大、清潔力佳，成為不少家庭過年大掃除的必備品。

廣告 廣告

咖啡類商品同樣受到會員關注。星巴克咖啡豆原價999元，檔期特價799元，折扣200元，貨架已被搬空數層；該名網友表示，這款咖啡豆香氣濃郁，適合沖泡拿鐵。另有西雅圖二合一咖啡，原價689元、特價549元，折扣140元，因沖泡方便、口感順口，成為冬季與辦公室常備飲品。會員指出，特價後換算單包價格相當實惠。

相關分享引發網友熱烈回應，不少人認同西雅圖二合一價格親民，適合大量囤貨放在辦公室；也有會員表示，星巴克咖啡豆風味均衡，單喝或加奶都合適，趁特價多買一些也不擔心保存問題。汰漬洗衣精同樣獲得高度評價，有網友笑稱已扛回家準備清洗被單與長期未穿的衣物，直呼價格「便宜很多」。

此外，年節應景的水果禮盒也被不少會員列為過年前必買清單。有消費者考量人潮因素，計畫改在平日晚間前往採購；也有網友分享，仍習慣在年前一次備齊所需，避免春節期間賣場人擠人。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

買100元檳榔賒帳遭拒 酒空男拿菜刀揮舞叫囂

定調決戰新潮流 柯志恩：高雄市長為「以小搏大」之爭

【文章轉載請註明出處】