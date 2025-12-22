年節採購全面開跑！企業指名「財圓廣進圓片牛軋糖」送禮更有面子

圖▲企業指名「財圓廣進圓片牛軋糖」送禮更有面子。

春節採購季正式升溫，各大企業紛紛啟動年度贈禮佈局。相較過去講求「能吃就好」逐漸走向「要送得出面子，更能替品牌說話」，今年各大企業選禮更重視能否體現品牌格調，並在商務互動中展現尊榮與誠意。於此送禮升級浪潮下，由喜之坊打造的「財圓廣進圓片牛軋糖禮盒」以高質感與吉祥寓意雙優勢，迅速成為 2026 年度企業贈禮榜上最受矚目的明星商品。

這款圓片牛軋糖以象徵財富與圓滿的「錢幣造型」設計為最大亮點，配上紅金禮盒的奢雅視覺語彙，不僅極具節慶氛圍，更可提升企業形象分數。許多企業採購負責人皆直言：「這盒拿出去，客戶眼睛會亮起來，立即留下深刻印象。」在講求速度與印象管理的商場中，在商務競爭日益激烈的時代，一份能替企業建立好感度的禮，更顯價值不凡。

根據年節市場調查數據顯示，2025 年企業送禮平均預算成長 27%，企業更願意選擇能展現品牌信賴感與高質感的禮盒，並講求象徵意義與客製服務。喜之坊表示，企業端訂單較去年同期已成長超過 35%，其中包含：科技公司、金融企業、保險公司的指定採購，甚至有企業為內部員工同時加購，希望為團隊傳遞凝聚力與感謝的心意。品牌形象與人際經營，一份好禮往往能成為一段關係的最佳祝福。

在品質表現上，喜之坊圓片牛軋糖更是足以匹配高端贈禮市場。產品以台灣精選花生與嚴選乳源手工拉製，火候掌握精準，每一片皆保有軟香Q不粘牙的口感，甜而不膩、入口細緻，再加上光澤耀眼的金色象徵富貴吉祥，是送禮者「外在體面、內在實在」的完美詮釋。為滿足企業需求，喜之坊亦提供企業團購可享折數優惠，滿額最高85折。春節送禮，是企業展現品味與專業的第一步，而財圓廣進圓片牛軋糖正是協助品牌大大加分的關鍵推手。年節預購已全面啟動，數量採限量供應，建議提前下單，以免錯失最佳送禮時機。

