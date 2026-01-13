年節新選擇！「湯瑪仕肉舖」外婆私房年菜、花蓮潔西艾美圍爐宴一次看！

（圖／業者提供）

農曆新年將至，想好圍爐要吃什麼了嗎？有人選擇在家重現熟悉的家常味，有人則把團圓交給專業廚房打理。今年，無論你偏好「家的味道」還是「飯店級圍爐」，都能找到屬於自己的年節餐桌風景。

以高品質肉品聞名的「湯瑪仕肉舖」，今年以「家的味道」為發想，推出三款加熱即食年菜，試圖把家常手路菜，轉化為現代家庭也能輕鬆完成的溫暖料理。創立於1952年的湯瑪仕肉舖，致力於提供高品質生鮮肉品，並於2019、2020、2021年連續三年榮獲米其林指南官方指定成為肉品供應夥伴。

本次年節系列主打三道料理，包括「奶香牛肉爐」、「外婆的滷牛腱心」與「外婆的滷豬腱」，全系列皆不添加人工香精與防腐劑，改以多種漢方辛香料與長時間慢熬，讓風味自然滲入肉質。像是「奶香牛肉爐」，一次集結牛腱、去皮牛尾與牛筋，經長時煨煮釋放膠質，湯底以清燉為基礎，緩緩融入全脂奶粉與蔬菜甜味，呈現乳白色澤與溫潤口感；而滷製系列則展現「等待」的美學，牛腱心筋肉分明、豬腱則以台灣豬前腿部位慢滷入味，簡單加熱即可上桌，卻保留了手作料理才有的情感溫度。

「湯瑪仕肉舖」家的味道！團圓三件組原價1,309元、特價999元。（圖／湯瑪仕肉舖提供）

另外，花蓮潔西艾美渡假酒店5樓宴會廳推出「駿馬揚蹄 喜迎好運」圍爐宴，從除夕一路熱鬧到年初，讓返鄉與旅遊的家庭，都能在花蓮享用一桌豐盛年菜。圍爐宴菜色以十道以上料理鋪陳年節氣氛，從清爽開胃的迎春拼盤開始，到滋補的花膠佛跳牆、松露蒜焗龍蝦、清蒸海石斑、慢烤小犢牛與荷香糯米糕，每一道都是為「團聚」而設計的共享料理。除夕當天更安排抽獎活動，最大獎包含經典客房住宿券與餐券，讓年夜飯多了一份期待感。

「駿馬揚蹄 喜迎好運」圍爐宴，精緻專案每桌18,888元+10%起，可供6人團圓、尊榮專案每桌26,888元+10%起，可供10人團聚。（圖／花蓮潔西艾美渡假酒店提供）

不只桌菜，飯店內的探索廚房也在除夕至初三期間推出新春限定晚餐自助餐，全面新增花東特色料理，從焗烤吉安芋頭、放山土雞、低溫爐烤沙朗勒眼牛肉，到烤鴨、羊腿與各式甜點一應俱全，讓不同世代、不同口味的家人，都能在同一張餐桌上找到自己的心頭好。

