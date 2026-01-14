年節暖心送餐不打烊！佳格攜手紅心字會啟動「全營養應援計畫」

桂格完膳x紅心字會攜手暖心應援「全營養軟質餐」，社區樂齡服務網絡更完善！紅心字會侯柔聿主任(左一)、許毓貞主任(左二)、許雅青副秘書長(左三)、李顯文秘書長(右三)，與桂格完膳啟動應援計畫，資深行銷經理潘雨青(右二)、產品組經理楊久盈(右一)。圖／桂格完膳提供

桂格完膳深耕社區：從一份軟質餐的溫暖，延伸至樂齡營養課程的守護

農曆年節腳步近了，每逢春節長假，送餐志工休假、傳統市場休市 ，但在看不見的角落，許多牙口不佳或行動不便的社區長輩，可能面臨無人送餐、缺乏新鮮熱食的「營養空窗期」讓長者的餐桌成了照護缺口。

營養科學領導品牌佳格食品集團（Standard Foods）與紅心字會信義老人服務中心擴大合作，啟動「社區暖心應援計畫」。確保春節期間送餐服務不打烊，導入專為高齡者設計的「桂格完膳營養軟質餐」，完整社區餐食照護網！不僅如此，看見樂齡社區健康需求，雙方更將合作服務深入在地，正式啟動「樂齡營養研習班」。透過專業系統化課程的衛教，將年節期間的一份溫暖，延伸成為長輩一整年的健康基石。

年節送餐不只是「飽」，更要讓長輩重拾「食感」尊嚴

農曆年間居家照護人力吃緊，長輩往往只能簡單應付。紅心字會副秘書長許雅青感性表示：「紅心字會辦理臺北市信義老人服務暨日間照顧中心及臺北市私立興隆日間照顧中心，平時結合群膳健康餐飲提供信義區及文山區失能長者共餐、送餐餐飲服務，惟優質的照護不應受限於節慶或人力」此次特與佳格攜手合作，透過將營養軟質餐整合至信義老人服務暨日間照顧中心及興隆日間照顧中心的送餐服務，不僅大幅提升了服務的彈性與深度，更補足在特定節日或人力不足時服務缺口。推動更完整的社區樂齡餐食照護，讓專業應援成為每個高齡家庭最堅實的後盾。

廣告 廣告

拜訪社宅91歲獨居余奶奶，全營養軟質餐暖心送到府！圖／桂格完膳提供

這款桂格完膳營養軟質餐耗時3年研發，最特別的是打破「泥狀食物」的限制，保留了「食感顆粒」，讓牙口退化的長輩也能享受咀嚼的樂趣。運用在地食材調味，符合低糖低鈉、磷鉀友善設計，復刻懷舊古早味如麻油雞、芋頭豬等口味，不僅年節應景，日常搭餐便利，更友善長者飲食所需。燉飯系列質地舌頭可輕鬆壓碎，滑順好吞食；配菜系列容易咀嚼，軟嫩好咬配飯拌麵搭餐多變化。3分鐘隔水加熱即食的特性，成為年節期間送餐志工與照護者最強大的後援，確保長輩咬得動、吃得好，年夜飯更有尊嚴與溫度！

參照國際質地分級標準，方便長者選擇合適的軟質飲食。圖/桂格完膳提供

深入社區將「營養研習班」帶入樂齡巷弄

紅心字會秘書長李顯文指出：「送餐是解決當下的需求，而營養教育則是樂齡健康預防的基石。」佳格今年特別將既有的專業「營養研習班」內容融入日照中心的常態企劃，打造更完善的社區服務網絡。由建立營養觀念、肌力檢測到飲食衛教，由專業人員協助長輩進行握力與肌力測試，讓長輩與照護者直觀了解維護肌肉品質重要性，和行動力及咀嚼吞嚥力息息相關，並提供精準的蛋白質補充建議。由專業營養師，針對慢性病預防、均衡營養攝取進行深入淺出的教學，將健康觀念扎根社區。

佳格品牌精神：全家人的營養夥伴，與社區健康共老

佳格食品集團始終秉持以科學守護健康的品牌精神。這次與紅心字會的合作，由企業單純的物資支持，深入到參與社區照護網絡。佳格表示：「我們希望透過這份『桂格完膳暖心營養餐包』，體諒家屬與照護者的辛勞，讓他們在年節期間有舒緩的空間；同時透過樂齡營養課程的持續深耕，讓長輩在社區中不僅被照顧，更能活出健康活力的樂齡生活。」

這份來自企業與社會福利組織的一份心意，將在寒冬中點燃希望，透過科學營養與社區關懷，共創一個營養完善的樂齡照護網。

以上訊息由 佳格食品 提供