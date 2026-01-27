年節有魚更有愛！創世鳳山院X彌陀漁業推公益年禮

▲海線送暖・漁貨到家，創世鳳山院推公益年禮邀民眾年年有「魚」過好年。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】農曆新年將至，年節採買熱絡，家家戶戶準備年菜與伴手禮之際，創世基金會鳳山院首度結合高雄彌陀區在地漁業，推出「海線送暖・漁貨到家」公益年禮義賣活動，嚴選海線盛產的優質金目鱸魚，推出「鱸好家生鮮組」及「鱸好家即食組」兩款年節選擇，邀請民眾在團圓過年時，以實際行動支持植物人照護服務，讓年節不只豐盛，更充滿善意與溫度。

創世鳳山院表示，金目鱸魚象徵「年年有餘」，品質新鮮、安心，無論自用或送禮都相當合適。每認助一組公益年禮，除為家人親友添一道美味年菜，也能協助植物人常年安養及到宅服務經費，讓祝福不只停留在餐桌，更能送進需要幫助的家庭。

「天那麼黑，風那麼大，爸爸捕魚去，為什麼還不回家……」曾從事捕魚工作的黃先生，於民國113年中風後成為植物人，長年扛起家庭經濟的他，從此無法再回應家人的呼喚。黃太太回憶，過去先生長年出海，孩子總等不到爸爸陪伴，沒想到如今一家人終於能相聚，卻是以這樣的方式。經轉介後，創世鳳山院提供到宅服務，協助照護技巧指導與原床泡澡，減輕家屬照顧壓力，讓家人得以喘息。

創世鳳山院深耕高雄地區多年，目前安養68位植物人，並提供179位植物人及重度臥床長者到宅照護服務，深知對許多家庭而言，過年並非熱鬧團圓，而是更需要社會關懷的時刻。院方呼籲各界響應「海線送暖・漁貨到家」公益義賣活動，「鱸好家生鮮組」、「鱸好家即食組」每組含運1,480元，亦可捐助植物人一日安養經費「一路有您」1,650元，讓一尾魚成為守護生命的力量。愛心專線：07-790-5897分機55。（圖╱創世鳳山院提供）