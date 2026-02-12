年節檔期訂單暴增 一雞多吃帶動番路鄉農會「柿霜雞」出貨破萬隻

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】農曆春節前夕，年節採購市場升溫。位於阿里山腳下的番路鄉農會傳出銷售佳績，主打商品「柿霜雞湯」因兼具養生概念與一雞多吃的料理彈性，帶動年節檔期訂單暴增，出貨量突破上萬隻，不僅成為圍爐餐桌上的暖心湯品，也躍升為企業與機關團體指定的年節贈禮。

番路鄉農會屬於偏鄉農會，近年在總幹事趙幸芳帶領下成立產品開發團隊，積極盤點在地農產資源，朝加工加值與品牌化方向發展，逐步打造具有市場辨識度的特色商品，提升農民收益。

廣告 廣告

「柿霜雞湯」於民國112年與中醫師劉淑清合作開發，以番路特有柿霜為基底，搭配人蔘鬚、黃耆等中藥材，結合國產溫體雞肉製成即食料理包，主打秋冬滋補、溫潤順口。嘉義縣長翁章梁亦曾公開推薦，進一步提升產品能見度。

今年年節買氣成長的關鍵，在於產品強調「一雞多吃」概念。首餐可作為圍爐主湯，全家共享；後續還能延伸變化為雞肉粥、雞絲麵或燉菜，一鍋滿足多餐需求，兼顧便利與實用，符合現代家庭講求高CP值與不浪費的飲食習慣。

近期趙幸芳更親自入鏡拍攝短片，分享多種「一雞多吃」的家常做法。影片上線後引起熱烈回響，詢問電話與訂單同步湧入，農會工作人員幾乎天天忙於出貨與客服作業。農會表示，許多消費者看完影片後立即下單，指定作為年菜或送給親朋好友的年節禮品，帶動銷量進一步攀升。

不僅柿霜雞熱銷，番路鄉農會其他特色商品如柿葉系列產品、茶燒米菓與在地農產禮盒，也同步帶動整體業績成長。不少企業與政府單位選擇整組搭配訂購，作為員工與客戶的年節心意禮盒，使農會整體出貨量明顯提升。

面對訂單高峰，農會團隊全員投入包裝與出貨作業，從行政、門市人員到主管幹部皆加入支援行列，確保每一筆訂單準時出貨。

趙幸芳表示，番路鄉農會規模不大，但始終堅持以在地農產為核心，從產品研發、品質控管到行銷推廣親力親為。此次年節銷售佳績，不只是單一商品成功，更代表消費者對番路品牌的信任與支持。未來農會將持續結合番路風土特色，推出更多具市場潛力的加工商品，為農民創造穩定收益。

番路鄉農會表示，農曆春節期間賣場正常營業，歡迎民眾前往選購。相關產品可洽訂購專線05-259-1360。番路出好物，一鍋柿霜雞，讓年節餐桌更添溫暖。

圖：農曆春節前夕，年節採購市場升溫。位於阿里山腳下的番路鄉農會傳出銷售佳績，主打商品「柿霜雞湯」因兼具養生概念與一雞多吃的料理彈性，帶動年節檔期訂單暴增，出貨量突破上萬隻，不僅成為圍爐餐桌上的暖心湯品，也躍升為企業與機關團體指定的年節贈禮。（記者吳瑞興翻攝）