年節治安不打烊 警加強宮廟銀樓防竊宣導

%E4%B8%80 32 300x225 1

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】農曆春節將近，為防範年節期間竊盜及詐騙案件發生，基隆市警察局第四分局安樂派出所於115年2月5日下午，由所長陳品碩率同警員陳君瑋，走訪轄內宮廟及銀樓等重點場所，辦理年節防竊及反詐騙宣導，以維護轄區治安。

%E4%BA%8C 13 300x225 1

警方於走訪過程中，提醒宮廟管理人員加強香油錢保管，建議定期清點並妥善收存，以防宵小覬覦；同時向銀樓業者宣導，春節期間應提高警覺，加強現金及貴重物品管理。另針對宮廟及店家監視器裝設與運作情形加以關心，建議確認設備正常並適度調整攝影角度，以利即時防範及事後查證，降低財物遭竊風險。

廣告 廣告

%E4%B8%89 8 300x225 1

第四分局長侯興龍表示，春節期間人潮與金流頻繁，宮廟香油錢及高價財物易成為宵小及詐騙集團鎖定目標，警方將持續加強巡邏及重點場所查訪，深化防竊、防詐宣導作為，與民眾攜手守護財產安全，讓市民安心歡度佳節。